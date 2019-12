El Órgano Judicial está en mora

LEY GENERAL DE PENSIóN ALIMENTICIA

A pesar de haber sido aprobada hace cuatro años, la Ley 42 de 2012 general de pensión alimenticia y que establecía nuevos juzgados de familia, de niñez y de adolescencia, la mora en crear estas instancias por parte del Órgano Judicial ha propiciado una nueva modificación a esta norma que incluye medidas adicionales por el incumplimiento en el pago de estas pensiones.

El pleno de la Asamblea Nacional se apresta a darle tercer debate al proyecto de ley 325 que modifica la Ley 42, frente al alto índice de litigios en materia de alimentos, aunado a la insatisfacción de la ciudadanía por la poca efectividad de la ejecución de las resoluciones judiciales que fijan estas cuotas alimentarias.

Según el Centro de Estadísticas Judiciales del Órgano Judicial, los números de procesos de pensión alimenticia de 2012 a 2015 se han incrementado año tras año (ver tabla).

Para la diputada Marylín Vallarino, quien fue presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, de la Asamblea Nacional, instancia que propuso este proyecto de ley en el periodo pasado, este incremento ha obligado a revisar la legislación vigente a fin de hacer más expedito y efectivo el trámite de los procesos de alimentos. Agrega que la ejecución de la resolución judicial que reconoce el derecho a percibir alimentos e impone la cuota alimentaria al padre no debe constituir una mera expectativa.

Desinterés

Pero, para la diputada Vallarino, la renuencia de los obligados en dar pensión no solamente ha hecho poco efectiva la aplicación de la Ley 42. Dice que también tienen responsabilidad en este tema los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su “desinterés” en defender y asignar el presupuesto para crear los juzgados municipales de niñez y adolescencia (que debieron ser creados desde el año 2013) y los juzgados de ejecución de pensión alimenticia (que debieron ser creados desde el año 2012).

Sostuvo que lo que se necesita es “que haya más juzgados y más jueces que puedan resolver la cantidad de casos de pensión alimenticia que se presentan a diario, pero estos juzgados no se han creado”.

Dijo que ha conversado con el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, para que en el presupuesto de 2017 incluya la creación de estos juzgados como algo prioritario.

Sostuvo que lo que siempre ocurre es que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace el recorte al presupuesto del Órgano Judicial, los magistrados deciden, a su vez, recortar las partidas relacionadas con los casos de familia. “Eso no les interesa a los magistrados, ellos no pelean por las partidas para la creación de los juzgados de familia, porque esa no es su prioridad”, dijo.

La abogada de familia y presidenta de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero), Gilma De León, consideró que no hay voluntad en cumplir con las leyes.

Afirmó que el Estado está formando parte del engranaje de violaciones a los derechos humanos de los niños al incumplir normas vigentes, como lo es el derecho a alimentos de los niños y niñas.

“Cuando el Órgano Judicial elabora su presupuesto tiene que tomar en cuenta las obligaciones que ya ha adquirido el Estado por ley, como lo es asignar partidas para la creación de los juzgados especiales para el cobro de las pensiones alimenticias con las que están en mora miles de padres de familia en este país”, señaló.

El proyecto 325 fija nuevos plazos para la creación progresiva, a partir del año 2017 y hasta 2019, de los juzgados municipales de niñez y adolescencia, que tendrán como sede las cabeceras del respectivo distrito.

Incumplimiento

El proyecto, que fue consensuado con diversas entidades, incluye algunas medidas para el obligado a dar alimentos en caso de que no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas.

En su contra podrá ordenarse la suspensión provisional de la licencia o su inclusión en la Asociación Panameña de Crédito.

De igual manera, el nombre del moroso se publicará en la página web del Órgano Judicial o de la alcaldía respectiva si el caso fue tramitado por un juez de paz (hoy corregidor).

Estas medidas se adicionan a otras que ya están contenidas en la Ley 42 vigente, como el secuestro especial sobre los bienes de la persona que incumple el pago, la inclusión en caso de desacato en el sistema de verificación de la Policía Nacional (Pele Police) para que haga efectiva la orden emanada de la autoridad, el secuestro especial sin necesidad de abogado y el apremio corporal hasta por un término de 30 días, trabajo social comunitario, suspensión del paz y salvo municipal y la inhabilitación para contratar con el Estado o el municipio por un período igual al adeudado.

Se intentó conocer la opinión de algunos de los magistrados de la CSJ, sin embargo, desde la secretaría de comunicación del Órgano Judicial se indicó que todos los años se solicita el presupuesto para la creación de estos juzgados, pero el MEF no se lo asigna.