Población de ratas con virus hanta se reduce

Una baja en la población de ratas que transmiten el virus hanta han observado investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

El epidemiólogo e investigador del Icges Blas Armién explicó que desde agosto de 2015 no capturan ratas oligoryzomys fulvescens (vector transmisor del virus). En 2014, durante el mismo período capturaron 20 de estos roedores.

Armién relacionó la baja en la población de roedores a la sequía que se registra en la región de Azuero, porque en 2006, con un escenario similar, también hubo poca población de ratones.

No obstante, indicó que este comportamiento no significa que estas ratas se hayan extinguido, por lo tanto la población no se debe descuidar y seguir con las medidas de prevención.

Los reportes del Ministerio de Salud indican que el año pasado se dieron 25 casos de síndrome pulmonar por virus hanta y 5 de fiebre por virus. En 2014 reportaron 40 y 37 casos, respectivamente, de estas enfermedades.