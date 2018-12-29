Polémica en Coneaupa por concurso

Exclusivo Suscriptores

Aspirante al cargo de secretaria ejecutiva presentó un recurso de reconsideración para impugnar lo decidido.

El Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (Coneaupa) cumplirá el 28 de enero de 2019 un año de no contar con un secretario ejecutivo en propiedad.

Y es que el concurso de nombramientos para llenar las vacantes de secretaria ejecutiva y secretaria adjunta sufrió un revés cuando dos de sus aspirantes presentaron, el pasado 21 de noviembre, recursos de reconsideración para impugnar la designación de las personas seleccionadas por los miembros de la comisión creada con esta finalidad.

La escogida como secretaria ejecutiva del organismo fue María del Carmen Terrientes de Benavides, exvicerrectora de la extensión cultural y secretaria de la Comisión Técnica de Fiscalización del Coneaupa, y como secretaria adjunta fue elegida Rebeca Estela Bieberach de Melgar.

Impugnación

Una de las aspirantes que impugnó la designación de Terrientes de Benavides es la catedrática Luzmila de Sánchez.

Su abogado, Luis Daniel, explicó que presentaron un recurso de reconsideración como medio de impugnación, con la finalidad de que se permita a su cliente cumplir con todos los requisitos que demandaba este concurso.

Entre los argumentos del recurso de reconsideración están las nulas facilidades que le brindaron a su cliente para poder cumplir con el requisito de la entrevista.

El abogado explicó que a pesar de que la comisión encargada de llevar el concurso tenía la potestad de consultar y otorgar nuevas fechas para la entrevista, no consideró las excusas que se le presentaron por no asistir al encuentro.

Lo anterior no fue un obstáculo para que Sánchez formara parte de la terna de la cual salió como secretaria ejecutiva designada Terrientes de Benavides.

Daniel explicó que lo que buscan es que se haga la entrevista a Sánchez para terminar de cumplir con los requisitos.

El otro aspirante que presentó recurso de reconsideración no pudo ser localizado por este medio.

“El Coneaupa tiene períodos intermitentes en los que comienzan procesos de acreditación y reacreditación que se detienen”.



Vielka de Escobar

Exsecretaria de Coneaupa. Exsecretaria de Coneaupa.

Comisión

El secretario ejecutivo interino de Coneaupa, Efraín González, al ser consultado sobre este tema, se limitó a decir que están convocando a una reunión para revisar los recursos de reconsideración que presentaron los dos aspirantes.

Sin embargo, no detalló acerca de las consideraciones presentadas por el representante legal de Sánchez, así como ningún otro aspecto relacionado con este concurso.

El Coneaupa tiene cinco días hábiles para tomar una decisión, tras revisar el contenido de las reconsideraciones presentadas, y el resultado final debe ser por mayoría de voto entre sus 11 miembros.

Basado en este mecanismo, se debe tener antes de mediados de enero una decisión.

El proceso para seleccionar a las secretarias ejecutiva y adjunta comenzó en junio de 2018.

Seguimiento

La ex secretaria ejecutiva de Coneaupa Vielka de Escobar consideró que designar a las personas en los cargos vacantes es importante para evitar que los procesos se detengan o retrasen.

La ex secretaria ejecutiva estuvo en el cargo del 15 de marzo de 2016 al 28 de enero de 2017. En ese tiempo se dieron avances en la acreditación de las carreras de salud, como odontología, psicología y fisioterapia.

No llenar los cargos vacantes afecta todo el trabajo que hace este organismo, porque las decisiones se toman a través del Coneaupa, explicó De Escobar. Aseguró, además, que están ocurriendo retrasos en los procesos de acreditación y reacreditación de las carreras.

Por ejemplo, es poco o nada lo que, a su juicio, se adelantó con la acreditación de otras carreras desde su salida de este organismo.

El Coneaupa quedó formalmente constituido mediante la Ley 30 de julio de 2006, y en 2011 comenzó el proceso de acreditación.