Polémica por caso Mizrachi

CONTINÚA CONTROVERSIA EN COLOMBIA

Un día después de que el empresario panameño Mayer Mizrachi Matalon se fugara de la cárcel de La Picota, en Bogotá, Colombia, las autoridades penitenciarias y de Migración de ese país siguen en disputa por lo ocurrido.

Migración Colombia interpuso ayer una denuncia penal contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al que responsabiliza por el escape.

Carta enviada por el subdirector de Migración Colombia al director del Inpec. Cortesía Correos enviados por el coordinador de Migración a la cárcel para pedir la entrega de Mizrachi para expulsarlo del país. Cortesía

Al mismo tiempo, el subdirector de Verificación Migratoria de la institución, Luis F. Murgueitio, envió la mañana de ayer un correo al director del Inpec, Jorge Luis Ramírez, en el que le solicitó explicaciones por lo sucedido y le resaltó que la ley los obligaba a entregarles al empresario para expulsarlo del país (Ver facsímil).

A su vez, el Inpec rindió un informe ante el Ministerio de Justicia, en el que relató los hechos. Sus autoridades insisten en la versión de que no hubo fuga, que se cumplió con una orden judicial y se le dejó libre, y que retener a Mizrachi Matalon hubiera sido considerado un secuestro, porque este no tenía ningún otro proceso judicial pendiente y había una orden para liberarlo de la Fiscalía General de la Nación.

El Inpec también emplazó a la Cancillería panameña a identificar al funcionario que, según informó la noche del miércoles en un comunicado oficial, fue despedido por recibir un soborno de Mizrachi Matalon y quien ya habría sido judicializado.

Asimismo, conminó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a revelar cuál fue la institución colombiana que confirmó los hechos informados en dicho comunicado de prensa.

Fuentes del Inpec consultadas por este diario aseguraron que fue la propia canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien llamó a la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, para informarle sobre la situación de Mizrachi.

VERSIONES

Mientras esta controversia se agudiza, ayer circularon versiones sobre los pasos previos dados por Mizrachi Matalon antes de escaparse. Supuestamente, estuvo en el despacho del director de La Picota, primero solo y luego con dos abogados.

Paralelamente a los dos oficiales de Migración que se presentaron en la antesala del despacho del director de la cárcel para solicitar personalmente que Mizrachi Matalon fuera puesto a sus órdenes, para cumplir con los trámites de expulsión del país, les pidieron retirarse del lugar.

Un reporte interno de Migración Colombia –al que tuvo acceso este diario– da cuenta de esa versión. El texto dice así: “con el interno los abogados se encerraron en la oficina del señor director y fueron retirados de ahí los oficiales de Migración. Sobre las 16:45 horas el señor mayor indica q el señor ya está en libertad pero q él no lo va a entregar, indica q el extranjero manifiesta no querer salir hasta q llegue su abogado de Panamá y q él no puede hacer nada” [sic].

“Siendo las 17:15 horas, se hace salir a los oficiales de migración con el argumento de no poder realizar nuestro procedimiento en las instalaciones de la picota, luego de ellos, esperamos hasta las 19:30 horas y el interno no sale x la puerta principal, luego se dispone el retiro de los oficiales de migración, al ver q ya no hay personal en la oficina del mayor Becerra, director de la picota. Se informa luego q el interno salió de la picota, pero desconocemos como puesto q la patrulla estuvo en la puerta de salida hasta las 19:30 sin evidencia la salida del interno por el lugar indicado” [sic].

Fuentes explicaron que el empresario salió acompañado por sus abogados. Uno de ellos tomó un taxi y él, acompañado del otro, salió del lugar en un carro oficial del Inpec. Ese no es el procedimiento normal, pues los exreos salen caminando, en bus o en taxi, aseguró la fuente, ya que no se permite la entrada de carros particulares.

EL ASILO

En tanto, se conoció que la carta que Mizrachi Matalon divulgó como una solicitud de asilo ya presentado, no ha sido recibida en la Cancillería colombiana. Se esperaba que sus abogados se presentaran ayer en la sede de esa entidad, para formalizar la petición ante las autoridades del vecino país, las que han informado que esta sería rechazada de forma discrecional, ya que Mizrachi Matalon tiene una orden de expulsión previa.

Mizrachi Matalon sigue con estatus de prófugo, por lo que Colombia mantiene las alertas en sus sistemas de control aéreo y terrestre, así como en sus puertos marítimos y fluviales. Los países fronterizos siguen con la petición de reforzar sus controles.