Pulseo en proceso de acreditación

Según Coneaupa, es probable que desde mediados de septiembre se emitan las primeras resoluciones sobre la acreditación de carreras.

El Consejo de Rectores de Panamá (CRP) insiste en que “no hay claridad” en el proceso de acreditación de las carreras de ciencias de la salud que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

Según los rectores ahora hay un elemento nuevo que las autoridades del Coneaupa no tomaron en cuenta para la acreditación de las carreras.

Se trata de que por primera vez este año se aplicará un examen a todos los estudiantes graduados de la carrera de medicina a nivel local e internacional.

Para el presidente del CRP, Gustavo García de Paredes, esa es la prueba que les permitirá realizar su internado, la idoneidad y el externado.

De hecho, este año se harán tres convocatorias para este examen, por lo que dentro del organismo de rectores consideran importante que se tome en cuenta estos resultados para la acreditación de 20 carreras en el área de ciencias de la salud.

Agregó que hay otro aspecto importante en este proceso, como lo es el costo que tendrán que asumir los centros de enseñanza superior para que se dé la acreditación de cada carrera.

Por ejemplo, argumentó que en la Universidad de Panamá (UP) hay 160 carreras de ciencias de la salud y se estima que por cada una tendrán que gastar unos $10 mil.

Los responsables de las casas de estudio superior dudan que Coneaupa cuente con los fondos que se requieren para este proceso.

“Tampoco se ha definido qué pasará con aquellas universidades que tienen carreras acreditadas internacionalmente”, subrayó el también rector de la UP.

Solo en ese centro universitario hay 10 carreras acreditadas internacionalmente y otras 10 en proceso, por lo que el presidente del CRP cree que no es necesario volver a realizar ese paso.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, Xiomara de Arrocha, reiteró que también está pendiente la aprobación de los acuerdos hechos para mejorar las fallas encontradas en 18 universidades durante el pasado proceso de acreditación.

De acuerdo con De Arrocha, estas observaciones deben quedar por escrito para que consten en los reglamentos del Coneaupa.

Tanto García de Paredes y De Arrocha coinciden en que la acreditación es buena, pero se debe evitar incurrir en errores que posteriormente se deban rectificar.

Desde el Coneaupa se informó de que el próximo 18 de junio las nueve universidades que participan de este proceso deben presentar su informe de autoevaluación.

Según el cronograma establecido, es probable que desde mediados de septiembre próximo se comenzarán a emitir las primeras resoluciones de acreditación.

Sobre el costo de la acreditación de las carreras de ciencias de la salud, la secretaria ejecutiva del Coneaupa, Marcela Paredes de Vásquez, estimó que podría estar entre $6 mil y $14 mil por cada carrera.

Además, sostuvo que la entidad dispone de $90 mil para costear los gastos del equipo técnico de este organismo, y por ende van a solicitar más fondos al Ministerio de Educación como ente rector de este proceso.