Rodríguez y Maduro atacan a Almagro

La OEA no puede aplicar la Carta Democrática Interamericana por la crisis que vive Venezuela como pidió el secretario general de la entidad, dijo la canciller, Delcy Rodríguez. “La Carta Democrática es una entelequia, un eufemismo (...) no puede aplicarse carta alguna porque no hay una dimensión punitiva sobre los Estados”, aseguró sin dar mayores explicaciones. “No nos sometemos a ningún tipo de yugo”, agregó Rodríguez.

“En Venezuela, Almagro no da órdenes”, advirtió.

Rodríguez acusó al secretario general de ser el “canciller” de la oposición y un “agente imperial” a través del cual se buscaría un “proceso de intervención” en el país que inclusive podría llegar a una acción armada. “El imperio decidió que es la hora de tomar nuestros recursos y para ello ha intentado todas las vías y ha creado situaciones artificiosas”, dijo.

Según la canciller, Almagro hizo un “uso fraudulento” al invocar la Carta Democrática Interamericana, porque en el caso de Venezuela “no hay ruptura del orden constitucional”. En tanto, el presidente Nicolás Maduro manifestó que Venezuela no es dominada “por la OEA ni por la basura del secretario general Almagro”, y anunció que el sábado se realizarán “grandes movilizaciones” en todo el país contra “el títere del imperialismo: Almagro”. Las declaraciones de Maduro se produjeron al término de una marcha en la que participaron seguidores del Gobierno y empleados públicos, en respaldo al mandatario y para condenar que se invocara la Carta Democrática.