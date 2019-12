Teatro Nacional, un año sin abrir sus puertas a las artes

Este mes el Teatro Nacional, también conocido como la casa de la cultura panameña, cumple un año de estar cerrado por deficiencias en sus paredes y techo.

Los historiadores Rommel Escarreola y Celestino Araúz consideran que esto es una “irresponsabilidad” por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INAC). Escarreola manifiesta que no hay compromiso con el desarrollo de las artes en el país y que el cierre de este inmueble es muestra de ello.

El inmueble fue inaugurado en 1908. El teatro está ubicado en el Casco Antiguo.

Mientras que Araúz subraya que se está“atentando” contra la cultura, cuando se mantiene ese edificio en malas condiciones.

En marzo, el INAC presentó los resultados de un estudio estructural que efectuó la Universidad Tecnológica de Panamá al edificio. En aquel momento, la directora de la entidad, Janelle Davidson, afirmó que se elaboraría un plan de acción para rescatar el teatro y se licitaría un anteproyecto de planos, pero hasta el momento no se ha cumplido con eso.

El estudio detectó deficiencias en losas, paredes y pisos. Además, se recomendó la remoción del cielorraso y la limpieza de la fibra de vidrio, así como la reparación del concreto y las vigas.

Historiadores y arquitectos lamentaron que el Teatro Nacional, ubicado en el corregimiento de San Felipe, cumpla un año de estar cerrado.

Este teatro fue cerrado en junio de 2015, luego de que el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil así lo recomendaran.

El historiador Rommel Escarreola indicó que la cultura es parte importante en el desarrollo de un país, por lo que no hay “excusa” para que esa estructura se encuentre así. “Todos los días se habla de millones en obras en todo el país, por lo que no creo que no existan recursos para esta instalación”, agregó.

Escarreola subrayó que este inmueble ha formado por décadas a los embajadores culturales del país, por lo que es “triste” su condición en estos momentos.

Mientras, su homólogo Celestino Araúz considera que la restauración del teatro no debe dilatarse más. “Esto atenta contra la cultura”, dijo.

Ambos historiadores coincidieron en señalar que cuando nació la República, en 1903, el gobierno de Manuel Amador Guerrero sentó las bases de un proyecto nacional de cultura que implicaba la creación de nuevas estructuras.

Precisamente, en 1904, mediante la Ley No. 52, se ordenó la construcción del teatro y se comisionó al arquitecto italiano Genaro Ruggieri, el mismo que diseñó el Instituto Nacional.

En marzo pasado el Instituto Nacional de Cultura (INAC) presentó un estudio elaborado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en el que se recomendaba reparar el inmueble, que data de 1908.

Dentro de los señalamientos que hizo la UTP se aconseja la remoción del cielorraso y la limpieza de la fibra de vidrio. A la vez, se sugirió que en los exteriores del edificio había que hacer reparación al concreto y a varias de las vigas.

“El teatro tiene corrosión muy avanzada por su cercanía al mar”, puntualizaba el estudio.

Para el arquitecto y urbanista Gerónimo Espitia hay una “desidia” por parte de las autoridades, en lo que respecta a conservar las estructuras históricas.

“Si se están restaurando las estructuras religiosas que forman parte del patrimonio histórico en el Casco Antiguo, por qué no se asignan los fondos necesarios para recuperar este teatro”, se preguntó.

Además, instó al INAC a darle mantenimiento a los inmuebles que posee, antes de que ocurra lo mismo. “Necesitamos un plan de mantenimiento”, concluyó.

En su momento, el INAC anunció un “plan de acción” para el teatro y la licitación de un anteproyecto de planos, pero no se ha informado más al respecto. Se consultó a esa entidad sobre este tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.