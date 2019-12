Trump: ‘Estoy fortalecido’

ESTADOS UNIDOS

El favorito en las primarias republicanas, Donald Trump, dijo ayer sentirse “fortalecido” en su campaña ante las duras críticas que recibió por su retórica política, tras altercados que llevaron a la suspensión de un mitin en Chicago el pasado viernes.

En un encuentro con sus simpatizantes en el aeropuerto de Dayton, Ohio, el candidato responsabilizó por los altercados a los manifestantes que irrumpieron en su mitin y que, según él, realizaron un “ataque planificado”. Más tarde, Trump tuvo que ser desalojado por su equipo de seguridad del acto, después de que un individuo intentara subir al escenario para agredirle.

Por su parte, el presidente Barack Obama se introdujo ayer en la conflictiva campaña a la Casa Blanca, llamando a los candidatos a evitar el lenguaje incendiario en la batalla por sucederlo. “Quienes están en campaña deben focalizarse en cómo hacer mejor las cosas, no en proferir insultos y tergiversaciones, no en dividir por cuestiones de raza o de fe, y ciertamente no en la violencia entre estadounidenses”, dijo en un eventoen Dallas.

Antes de los incidentes en Chicago, 32 personas fueron arrestadas también el pasado viernes en un acto electoral en St. Louis, en el estado de Misuri, durante el cual Trump se había referido a episodios anteriores de violencia entre sus simpatizantes y opositores.

Desde el principio de su campaña electoral, el magnate inmobiliario ha recibido duras críticas por sus declaraciones y propuestas sobre los inmigrantes y los musulmanes, que según sus críticos provocan tensiones.

Por sus declaraciones sobre los incidentes en sus mítines recibió duras críticas –después de lo ocurrido en Chicago– también de sus rivales dentro del Partido Republicano, para quienes las primarias del próximo martes representan una de las oportunidades de impedir que el magnate se transforme en el nominado.

“Donald Trump ha sembrado la división y ha cosechado los frutos esta noche, fue horrible”, dijo el aspirante presidencial John Kasich, gobernador de Ohio.

El senador Ted Cruz, el principal rival de Trump , lo acusó de “crear un ambiente que solo alienta este tipo de discordia violenta”.