Universidades deben presentar mejoras

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) solicitó a los centros de educación superior acreditados presentar los ajustes realizados a su plan institucional.

La secretaria ejecutiva de este organismo, Marcela Paredes de Vásquez, indicó que las 18 universidades acreditadas en 2012 deben ajustar sus planes de mejoramiento al cumplir un año de haber recibido su certificación.

Explicó que, previo al proceso, cada centro educativo entregó un informe con su autoevaluación, razón por la cual ahora deben ajustarlo con los resultados obtenidos en la acreditación y determinar cuánto han cumplido.

Por otro lado, la secretaria ejecutiva del Coneaupa indicó que, este año, nueve universidades que tienen 20 carreras de ciencias de la salud deberán también emitir sus autoevaluaciones para obtener esta certificación. La primera convocatoria vence el próximo mes de junio.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá, Xiomara de Arrocha, manifestó que una vez cumplan con este requisito de revisión por carrera, entonces recibirán la visita de los pares durante uno o dos meses.

De Arrocha acotó que, este año, tres centros universitarios recibirán su certificación. Recientemente lo hizo la Universidad de Arte Ganexa y quedan pendientes Universidad Tecnológica Oteima y la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.