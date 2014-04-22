Universidades con planes de acreditar 20 carreras

El Consejo de Rectores de Panamá aún no está conforme con el proceso de acreditación que lleva a cabo Coneaupa en las universidades del país.

Nueve universidades del país llevan a cabo en estos momentos el proceso de autoevaluación de 20 carreras en el área de ciencias de la salud para ser acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneaupa).

La secretaria ejecutiva de este organismo, Marcela Paredes de Vásquez, indicó que el plazo para presentar este reporte o informe vence el próximo 18 de junio, pues se cumple un año de haber lanzado la convocatoria nacional para este proceso.

En esta acreditación de carreras participan seis universidades particulares: Universidad Santa María La Antigua, Universidad Latina de Ciencia y Tecnología, Universidad Latina, Columbus University, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, y la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.

Mientras que por las universidades públicas están la Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad de Panamá (UP).

En cuanto a las especialidades, se evalúan las licenciaturas en psicología, enfermería, odontología, farmacia, urgencias médicas y desastres, doctor en medicina y cirugía, entre otras.

De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Coneaupa, el organismo dispone de $90 mil para este proceso. Estos fondos costearán los gastos del equipo técnico de la organización.

No obstante, adelantó que “habrá que reforzar las partidas presupuestarias con el Ministerio de Educación”, aunque no precisó la cantidad adicional.

Se estima que para esta evaluación cada universidad asumirá montos que oscilan entre $6 mil y $14 mil para concluir con esta fase, lo que incluye los gastos de los pares externos que se encargarán de evaluarlas.

En ese sentido, el Coneaupa gestiona traer pares externos con experiencia en evaluación procedentes de Chile, México, Argentina y Bolivia, quienes visitarán las universidades hasta por siete días para su evaluación.

La dirigente del Coneaupa sostuvo que una vez cada centro de enseñanza entregue su autoevaluación, el organismo tiene seis meses para concretar la visita de los pares externos y emitir las resoluciones de acreditación. Esto quiere decir que antes de finales de diciembre próximo se conocerá qué carreras fueron acreditadas.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de darse una transición gubernamental este proceso podría tener un atraso, ya que habrá que esperar la asignación del nuevo ministro de Educación, del representante del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional.

No obstante, Paredes de Vásquez se mostró optimista e indicó que desde mediados de septiembre se comenzarán a emitir las primeras resoluciones de acreditación.

RECTORES INCONFORMEs

Pese a la programación que tiene el Coneaupa, rectores de universidades advierten de que hay observaciones que hacer sobre este proceso de acreditación.

Por ejemplo, el presidente del Consejo de Rectores de Panamá (CRP), Gustavo García de Paredes, expresó que urge hacer las correcciones a las fallas encontradas en el pasado proceso que acreditó a 18 universidades.

De hecho, en Panamá hay más de 40 universidades, pero solo 27 se acogieron a la acreditación a principios de 2012.

Para llegar a la acreditación las casas de estudio superior debieron cumplir con un informe de autoevaluación, un plan de mejoras, la elaboración y presentación de un informe final, y las recomendaciones de los más de 93 pares externos que trajo Coneaupa.

García de Paredes expresó que a más tardar esta semana se deben añadir las observaciones hechas al procedimiento de acreditación, pues solo fueron aprobadas por una comisión que se designó, pero no cuenta con el aval de todos los representantes de ese Consejo.

Para mejorar el sistema de educación superior, los rectores exigieron revisar las normativas existentes, es decir las resoluciones y decretos que crean al Coneaupa.

Además, solicitaron atender las “faltas” académicas y jurídicas detectadas en esta experiencia, tales como la asignación de los pares externos, puntuación, entre otros aspectos.

“Una vez sean aprobadas todas estas modificaciones planteadas, entonces tendrán validez los planes de autoevaluación que se realizan”, agregó el académico.

El rector de la UP insistió en que aún no se ha definido la “matriz” o estándares de evaluación para evitar malos entendidos o interpretaciones a la hora de acreditar.

Esta posición es respaldada por la presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, Xiomara de Arrocha, quien indicó que recomendarán la suspensión de la acreditación de las carreras hasta que se hayan corregido las anomalías halladas.

De Arrocha sostuvo que se requiere analizar más la matriz de evaluación y la certificación que se les da a los estudiantes de medicina.

La presidenta de Auppa aclaró que no están en contra de la acreditación, sino con algunos procedimientos, la premura con que se quiere aplicar y los vacíos que tienen algunas regulaciones que crean a Coneaupa.

Esta misma posición llevó a los rectores a distanciarse de Coneaupa en 2013.

Al respecto, el Coneaupa sostiene que hay una sola matriz para la evaluación, pero que se ha ido “contextualizando” o moldeando a las características particulares de cada carrera.

Invitan a mejorar

Por su parte, Juan Bosco Bernal, exministro de Educación y rector de Udelas, señaló que ahora mismo la autoevaluación es indispensable y conveniente en las universidades modernas.

Opinó que las casas de estudios superiores están llamadas a ponerse al día en las ofertas académicas y desarrollar el uso de las tecnologías, de tal manera que con la acreditación se reforzarán las debilidades institucionales y de los universitarios.

En tanto, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Roberto Troncoso coincidió con Bernal al decir que es fundamental la actualización rigurosa en el campo de la salud, la medicina, desde donde se garantiza la protección a la vida.

“Creo oportuno, por el bienestar del país, que se evalúen las carreras, pues nos garantizará que hay competitividad nacional e internacional”, añadió Troncoso.

Costos de la acreditación

18

Universidades que fueron acreditadas en 2012.

$90 mil

Fondo del que dispone el Coneaupa para este proceso.

$14 mil

Sería el monto máximo que asumirían algunas universidades.