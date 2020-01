Usuarios esperan administrador

SISTEMA DE TRANSPORTE

Cuatro meses han pasado desde que en septiembre de 2015 el Gobierno anunció la compra del 100% de las acciones de la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A., operadora de Mi Bus.

Transcurrido el tiempo, organizaciones de usuarios comienzan a desesperarse y a demandar la llegada del nuevo administrador del Metro Bus, ya que, según denuncian, siguen afrontando problemas para abordar estos vehículos.

Luis Torres, dirigente del Movimiento de Usuarios 23 de Octubre, subrayó que continúan esperando hasta una hora por un Metro Bus. “No hay avances ni cambios”, advirtió.

Torres explicó que los denominados buses pirata se aprovechan de esta situación y cobran hasta $2 por pasajero. “No nos parece justo esto, ya que se trata de panameños humildes”, puntualizó.

Cuando se informó sobre la compra de las acciones, el Gobierno también detalló que la administración del Metro Bus será concesionada a la empresa estadounidense First Transit.

Como parte de ese proceso, el Ministerio de la Presidencia publicó en el portal Panamá Compra la contratación de la empresa First Transit Panamá, Inc., filial de la estadounidense First Transit, que por $10 millones se encargará de administrar y operar el sistema.

Para Esperanza Mena, presidenta de la Fundación para la Protección del Usuario del Transporte, las autoridades deben acelerar la llegada del nuevo administrador, para que el usuario tenga un sistema más eficiente y seguro. “Seguimos muy de cerca este tema y esperamos una respuesta concreta”, aportó.

Se pudo conocer que First Transit designó a Alfonso Penedo, un experto panameño que ha trabajado en el consorcio por tres décadas, como jefe del Metro Bus.

Antes de ser trasladado a Panamá, Penedo laboraba como vicepresidente sénior de operaciones para Latinoamérica de Greyhound, una subsidiaria de First Transit (matriz de la nueva operadora del Metro Bus).

Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, sostuvo que el Gobierno tiene como meta establecer un servicio de transporte público seguro, confiable y cómodo.

Además, destacó que la idea es dejar un pasaje que el usuario “pueda pagar”.

RECTA FINAL

Este proceso de compra de acciones también incluyó el pago a operarios de horas extras y prestaciones.

De hecho, en diciembre pagaron a los conductores las horas extraordinarias que les adeudaba la empresa Mi Bus. Ahora están a la espera de que se les cancele su indemnización y otras prestaciones.

El secretario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Samuel Rivera, informó que realizan “trámites bancarios” para pagar a los trabajadores a la brevedad posible.

“La compra de las acciones ya concluyó y solo falta que terminen algunos trámites con el banco. Estamos en la recta final”, resaltó Rivera.

A la vez, dijo que lo ideal sería que la mayoría de estos conductores permanezcan en el sistema, porque eso facilitaría el trabajo.

DATOS DE LA OPERACIÓN

El Estado pagará $49.7 millones a la colombiana Fábrica Nacional de Carrocerías y a la panameña Felgate Enterprises, propietarias de 70% y 30% de Transporte Masivo de Panamá, S.A., respectivamente. Esta empresa administra el sistema Metro Bus desde 2010.

Además, al 30 de junio de 2014 la empresa tiene financiamientos bancarios para la compra de buses con saldo de $195 millones. El Estado asumirá esa obligación y la pagará en siete años con flujo operativo de la empresa.