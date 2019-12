West Valdés exculpa al expresidente Ricardo Martinelli

ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

Una vez más los fundadores y exdirectores de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés e Iván Clare descargan de responsabilidad al expresidente Ricardo Martinelli, de no tener vínculos con la cuenta High Spirit Overseas Ltd., supuestamente abierta para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.

Un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, firmado por el abogado Carlos De León, exasesor legal de FP y que ahora se presenta como apoderado de Valdés y Clare, reconoce que “Ricardo Martinelli Berrocal fue cliente de Financial Pacific, desde años antes de ser presidente de la República”.

Pero en la nota también excluye al mandatario de tener una cuenta en esa empresa financiera “que estuviera relacionada con compra de acciones de minería o de otras empresas como falsamente se ha señalado a los medios de comunicación”.

En términos semejantes se refirió Clare en “una carta” que “remitió el 20 de diciembre de 2012” a Martinelli, divulgada en medios de comunicación.

La nota reza: “Queremos hacer constar que ni el Sr. Ricardo Martinelli ni su familia tienen ninguna relación directa o indirecta con esta empresa”.

El comunicado de ayer surge precisamente cuando la única acusada y retenida por el desfalco millonario en esa casa de valores, Mayte Pellegrini, se reafirma en sus declaraciones concernientes a Martinelli y la cuenta High Spirit.

Según Pellegrini, en su lugar de trabajo sabían que High Spirit era de “Ricardo”.

LICENCIA EN SUSPENSO

Valdés tuvo un revés con la Corte Suprema de Justicia. El pleno de esta corporación no admitió el amparo de garantías interpuesto por el exdirector de FP, para revocar la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que le suspendió la licencia de corredor de bolsa.

El fallo de la Corte tuvo como magistrado ponente a Abel Zamorano, y fue avalado por sus otros siete pares.

Jerónimo Mejía se abstuvo de votar, debido a que fue integrante de la firma de abogados Mejía y Asociados, la cual representa al extitular del regulador de valores Alejandro Abood.

La decisión fue emitida por la SMV el 27 de febrero de 2013.