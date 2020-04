KNOCKOUT

¿Qué porcentaje de los hospitalizados está en el Seguro Social?

Como el 85%.

¿Cuántas camas de intensivos hay ahí?

113, de las cuales solo hay 19 disponibles a nivel nacional.

Y, ¿camas normales?

2 mil 871. Disponibles, como 200.

Cada autoridad dice una cifra distinta.

Es que una cosa son las existentes y otra las disponibles. Estamos hablando en distintos idiomas.

Igual con los ventiladores... ¿Cuántos había antes y cuántos hay ahora?

Disponibles hay como 35.

¿Son suficientes?

No. Necesitaríamos al menos 300 más.

Y personal para administrar ventiladores, ¿tienen suficiente?

No. Si nombramos a los terapistas respiratorios por graduarse, anestesiólogos, urgenciólogos e internistas, podría ser.

Y, ¿médicos especialistas extranjeros?

Primero debemos agotar los recursos nacionales. Después veremos.

¿Usted hubiera decretado la cuarentena antes?

Sí. Se hubiera roto antes la cadena de transmisión.

Si esta cuarentena no crea consciencia, ¿qué sigue?

Salir solo una vez a la semana. Hay quienes salen todos los días y a este virus no se le puede jugar vivo. Lo que sigue es catástrofe: se saturaría el sistema, aumentarían los casos graves y los muertos.

¿La idea de la cuarentena es que no nos infectemos, o que no nos infectemos a la vez para no saturar el sistema?

Lo segundo.

La OMS dice que la cuarentena ayuda, pero que más importante es masificar las pruebas. ¿Por qué no se hace eso?

No tenemos pruebas suficientes aún.

¿Por eso están haciendo tan pocas pruebas en los últimos días?

Es porque solo se le están haciendo a quienes presentan síntomas.

¿Cuántos síntomas? Hay gente que va con uno y le niegan la prueba por falta de otros síntomas.

Sí, habría que unificar el criterio. Pero es que tampoco tenemos tantas pruebas.

¿En las provincias no hay más casos porque no han hecho más pruebas?

Por eso, sí. A más pruebas, más casos.

¿Por qué hay pruebas de hasta tres días en el Seguro que no mandan al Gorgas? ¿Se les salió de las manos?

Se mandaban todos los días... la afluencia rebasó la capacidad del Gorgas.

¿Cuándo proyecta que será el pico?

La tercera semana de abril. Pero si la gente no cumple, ese pico se extenderá.

¿Y cuántos enfermos tendríamos?

20 mil, con 4 mil hospitalizados, 2 mil en intensivos y mil muertos.

¿Por qué no han implementado los arcos sanitarios que puso el Hospital Chiriquí y que también usó China?

Habría que evaluarlo.

Si no te tocas la cara y te lavas las manos, ¿estás a salvo?

No. Tampoco puedes estar a menos de dos metros de nadie.

Mascarilla para todos, ¿sí o no?

Sí.

Y, ¿guantes?

No, porque te da una falsa sensación de seguridad. Tocas y tocas, y tu guante se contamina. Mejor es el lavado de manos.

¿Qué hace la empresa que no pueda pagar el Seguro este mes? ¿Recargos? ¿En cuánto se podrá poner al día?

Nosotros necesitamos los ingresos para poder seguir brindando el servicio. Hay que ir a las agencias. Ahí toman el caso y lo remiten a un comité central que analizará caso por caso.

Es peligrosa esa discrecionalidad…

Sí, vamos a tener que normar esto.

Si una empresa pacta menos horas al mes con sus empleados, ¿paga proporcional al Seguro?

Paga proporcional a la planilla declarada. Y tenemos que vigilar que no están reduciendo la planilla para pagar menos seguro, porque hay mucho juega vivo.

Si un contrato laboral se congela por este período, ¿se puede dejar de pagar?

Tiene que ir a informarlo a la agencia.

Pero nos piden quedarnos en la casa. ¿Por qué no hacerlo virtualmente?

Sí, eso lo tenemos que hacer.

¿Cómo va el sistema que usted dijo que detecta en uno o dos minutos el virus?

No detecta el virus sino imágenes similares para empezar el tratamiento más rápido. Pero igual hacemos la prueba.

¿Tiene el Seguro la capacidad de interpretar esos resultados?

Lo hace la inteligencia artificial.

¿No era más lógico y barato terminar la Ciudad de la Salud o habilitar hospitales ya equipados, antes de hacer un nuevo hospital modular?

Sí, pero no había tiempo para hacerlo.

Pero hay hospitales listos…

Bueno, si la gente no cumple también habrá que usar esos. Y los gimnasios, campos de juego, escuelas…

Guatemala le puso módulos a un centro de convenciones. Pagó $1 millón. Acá gastaremos $6.5 millones sin el equipo...

¿Qué te puedo decir?

¿Cuándo estará la Ciudad de la Salud?

Estamos habilitando intensivos con 27 camas, y cuidados intermedios con 26 camas. Eso debe estar listo en 35 días. Nosotros vamos a asumir los costos.

¿Por? ¿Eso no estaba en el contrato?

Sí, pero hay otras cosas que poner.

¿Al final cuál será el costo de esa obra?

Todavía no lo sé.

¿Estaba el Seguro listo para esto?

Nadie estaba listo para esto.

¿Cuánto le cuesta la crisis al Seguro?

Cada día nos cuesta más. Solo en medicinas van $50 millones.

¿Qué opina de que el gobierno esté pidiendo donaciones a los ciudadanos para pagar el bono solidario, tomando en cuenta todo lo que se han robado unos gobiernos y despilfarrado otros?

El que pueda dar, que dé.

Hay quejas de personal médico sobre la falta de mascarillas y guantes...

Que me digan quién es el irresponsable que los deja trabajar sin protección.

¿Para que después los boten?

Si me llaman a mí, no los van a botar.

¿A qué número lo pueden llamar?

513-1002 ó 513-1060.

También se quejan de que no mandan a cuarentena a los que han tenido contactos con positivos...

La mayoría de los que dicen que fueron contactos no lo fueron. De los confirmados, solo se manda a casa a los que tienen síntomas, les hicimos la prueba y salen positivos. Hasta ahora solo ha sido uno.

Pero a la población que ha tenido contacto con positivos sí la mandan a aislarse, aún sin prueba…

Hay menos contacto y con protección. Y si aislamos a todo el que dice que fue contacto, ¿quién va a atender a la gente?

Hicieron un cuarto de aislamiento, pero no hay personal específico para esa área: ponen a los médicos a rotar para atenderlo. ¿Qué sentido tiene que contaminen todo el hospital?

Es que tienen que descansar.

Y cuando todo el mundo esté enfermo, ¿quién va a entrar ahí?

Que Dios nos agarre confesados.

¿Se necesitaba la crisis para avanzar en la digitalización de los procesos burocráticos y nombrar personal?

Al parecer sí. Yo tenía todo eso en mi programa, para el segundo y tercer año...

Reparto de medicinas a domicilio. ¿A cuántos les han despachado?

Como al 60%. Sí... estamos demorando en validar si las necesitan realmente o no.

¿Cómo hacen en el interior, donde no hay plataformas a domicilio?

Allá no está funcionando.

Y ahora, ¿sí hay todas las medicinas?

No, aun tenemos desabastecimiento.

¿Qué hacen los que necesitan hidroxicloroquina para otras dolencias y no se las dan ni con receta?

El Minsa compró toda la hidroxicloroquina del mercado. Que llamen al 169.

La licitación de Revlimid, medicina para el cáncer, se la ganó otra marca y ahora no hay ni Revlimid ni la marca nueva. ¿Qué hacen esos pacientes?

Tenemos problemas con eso. Vamos a tener que comprar los medicamentos.

Usted dijo que se aceptarían fichas vencidas. Eso no está pasando...

La ficha tiene vigencia hasta junio. Que lo denuncien si alguien no lo cumple.

¿Por qué no hacen obligatorio para los positivos ir a los hoteles?

Vamos para allá.

¿Cómo validan si las personas están cumpliendo con su cuarentena? ¿El call center valida su ubicación?

No, pero haremos seguimiento con GPS o mandaremos equipo a vigilar.

¿Cuándo?

Hay que hacerlo...

¿El origen del caso del hospital de Soná fue un grupo de funcionarios que fue a carnavalear a Bocas del Toro?

No podría decirlo, pero una estuvo allá.

¿Por qué anunciaron otro servicio de donaciones de sangre, si Dona Vida trabaja desde hace años con las uñas?

Sí... Debemos ayudarnos entre todos.

¿Ya les quedó clara la necesidad de unificar los sistemas de salud, o el Minsa y el Seguro seguirán peleando?

Yo siempre lo he tenido claro. ¿No pelean los esposos? Pero seguimos juntos.

Según usted, esta no será la última crisis. Lecciones para la siguiente.

Presupuesto a la ciencia, disciplina para acatar instrucciones y solidaridad.

¿El trato del personal del Seguro ha mejorado o sigue la insensibilidad?

Creo que mejoró; que la gente diga.

¿Qué hacen con los que se llevan presos, aglomerados?

Eso sí es un problema… Si hay un positivo, quedan todos contagiados.

Nito Cortizo dijo que los vales eran de $80. Markova Concepción, que eran de $40. ¿A quién me aconseja creerle?

Yo diría que a Nito.

¿Cómo pedirle que se quede en casa a la gente que si no trabaja no come, si aun no le llevan la comida?

Sí, la comida tiene que llegar antes que el hambre. Si no, es inevitable que salgan.