Acusan a activistas que bloquearon imprentas

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Veintiséis personas fueron inculpadas en el Reino Unido tras el bloqueo de imprentas por militantes del grupo ecologista Extinction Rebellion, que perturbaron el sábado la distribución de diarios, anunció ayer la policía.

Varias decenas de militantes bloquearon en la noche de viernes a sábado los accesos a dos imprentas del grupo Newsprint y acusaron a varios diarios, especialmente del grupo News Corp del magnate Rupert Murdoch, de no abordar correctamente “la urgencia climática y ecológica”.

Este grupo imprime periódicos propiedad de Murdoch: The Time y The Sun, así como el Daily Telegraph, el Daily Mail y el Financial Times.

Según un comunicado de la policía local, 26 personas fueron inculpadas por “intrusión agravada” y liberados bajo condiciones después del bloqueo de la imprenta de Knowsley, cerca de Liverpool.

Cincuenta personas fueron puestas en detención provisional tras el bloqueo de otra imprenta, en Broxbourne, en el norte de Londres.

Esta acción, ampliamente denunciada como un ataque contra la libertad de prensa, causó una ola de condenas en el país, desde el primer ministro conservador Boris Johnson hasta la oposición laborista.