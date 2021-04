Adiós a Vitín Paz

Muere la trompeta de América

Víctor ‘Vítín’ Paz aprendió a tocar la trompeta a los 9 años de edad con su padre, Víctor Nicolás Paz, quien fuera director de la banda del Cuerpo de Bomberos.

‘Me enseñó y jamás he hecho otra cosa que tocar la trompeta. No me he ganado ni medio peso haciendo otra cosa’, narró hace unos años a este medio.

Quien compartió escenario con estrellas como Diana Ross, Ismael Rivera, Sammy Davis, Benny Moré, Quincy Jones, Los Jackson Five, Stevie Wonder, Frank Sinatra y Celia Cruz, murió ayer, a los 89 años.