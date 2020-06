Agenda legislativa, marcada por la crisis

ASAMBLEA NACIONAL

La agenda del próximo periodo legislativo, que arranca este miércoles 1 de julio, estará dominada por el Ejecutivo, quien debe enfocarse en la estrategia de gobierno para enfrentar la crisis que deja el coronavirus.

El presidente Laurentino Nito Cortizo ha dicho que enviarían a la Asamblea Nacional al menos 23 proyectos de ley que plantean incentivos fiscales para las empresas, con el propósito de reactivar la economía del país. No obstante, la Asamblea que volvería a ser dirigida por el perredista Marcos Castillero, tras lograr un acuerdo con la mayoría de los diputados, también tiene que resolver sus propios asuntos.

En la Asamblea reposan proyectos de ley anticorrupción, de salud, ambiente, y obras públicas entre otros. Asimismo deben finalizar el debate de su reglamento interno. Igualmente, podría llegar al Legislativo las modificaciones al Código de Trabajo, a la luz de los consensos que se den en la mesa tripartita que discute por estos días el futuro del tema laboral a causa de la crisis sanitaria y económica producto del Covid-19.

El economista Raúl Moreira planteó que el Gobierno y la Asamblea deben aprobar leyes que sienten las bases para cambios estructurales en la sociedad. Apunta hacia la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, que a su juicio, tienen un concepto de inversión y no de gasto. En ese sentido, propone, exoneración de impuestos sobre la renta para las pequeñas y medianas empresas, tanto comerciales, industriales y agropecuarias, por un período determinado. Asimismo leyes que fortalezcan las actuales en términos de transparencia, para incorporar medios coercitivos efectivos para los que no cumplan con las normas vigentes.

Mientras que el politólogo Richard Morales no descarta que el Ejecutivo sugiera cambios al Código de Trabajo y una reforma fiscal regresiva para reducir impuestos a empresas. No obstante, considera que esas no son las mejores medidas.

Por ello, al igual que Moreira señala que el Gobierno debe enfocarse en leyes que promuevan la inversión productiva directa en la industria y agricultura, y en la protección y generación de empleos. También dice que es necesario que el Ejecutivo impulse leyes que impliquen una reforma fiscal progresiva a la renta y patrimonio, e inversión social en educación y salud.

¿Aumento del bono?

Por su parte, el diputado perredista Alejandro Castillero manifestó que en lo personal aspira a que se aprueben leyes que reactiven la economía y le otorguen alivio a las familias afectadas por la Covid-19.

Anunció que propondrá que se aumenten los bonos solidarios de $100 a $150 mensuales, al igual que la distribución de bolsas de comidas en los barrios; y que se paguen los subsidios adeudados a los productores agropecuarios. Dijo que también empujará proyectos para que se aumente la producción de alimentos en el país. “Espero que el presidente Cortizo sancione la ley de moratoria...”, manifestó el perredista para hacer referencia al proyecto de ley 287 aprobado el pasado 18 de junio luego de que la Asamblea acogiera observaciones del Ejecutivo a través de un veto parcial. Este 1 de julio, Cortizo dará un informe a la nación sobre su primer año de gestión, el cual está marcado por la pandemia.

Los diputados no solo acordaron reelegir a Castillero en la presidencia de la Asamblea, sino que apoyarán a la perredista Cenobia Vargas, para la primera vicepresidencia, cargo que tenía Zulay Rodríguez, y elegirán a Tito Rodríguez, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista en la segunda vicepresidencia.