Ahora los diputados deben decidir si retiran las reformas

Una vez publicada la resolución del Consejo de Gabinete que propone a la Asamblea Nacional el retiro del paquete de reformas constitucionales, este poder del Estado tendrá que tomar la decisión, en enero próximo, si acoge o no esta pretensión.

Desde la Comisión de Gobierno, donde se planteó una serie de cambios al paquete de reformas originalmente redactado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Leandro Ávila, aseguró que no ve mayores problemas para que se retire el documento, siempre y cuando se cumpla con los trámites legales.

La resolución de Gabinete, firmada por el presidente Laurentino Cortizo y su Gabinete, sustenta que existen sectores de la sociedad que consideran que las reformas deben ser objeto de mayor discusión y consenso.

De hecho, los jóvenes que lideraron las protestas en las calles contra la reforma habían advertido que para el próximo 2 de enero, cuando se reanuden las sesiones ordinarias de la Asamblea, estarían exigiendo nuevamente el retiro del documento.

Aval

Luego de que Cortizo, firmara la resolución de Gabinete 143, en la que “propone” a la Asamblea Nacional el retiro del proyecto del acto constitucional, le corresponderá al Legislativo avalar o rechazar esta decisión.

Cortizo, en la resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial la noche del lunes pasado, señala que una de las razones por las que decidió solicitar el retiro de la propuesta, que presentó ante el pleno en julio pasado, se debió a que sectores de la sociedad civil organizada estiman que el proyecto de reformas a la Constitución, “debe ser objeto de una mayor discusión” y así lograr “consensos” que validen su aceptación por parte de la ciudadanía.

En dicha resolución, Cortizo pidió al ministro y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, que comunique la decisión a la Asamblea Nacional.

Procedimiento

No obstante, remitir el documento a la Asamblea, es considerado por algunos diputados como un “mero trámite”, pues aseguran que el proceso empezaría en la Comisión de Gobierno, la cual dirige el perredista Leandro Ávila, que será la encargada de hacer el trámite para que el pleno legislativo, conformado por los 71 diputados, quede ilustrado del retiro y le de su aval.

En ese sentido, Ávila se limitó a decir que “eso tiene todo un procedimiento que se tiene que llevar de parte de la Comisión de Gobierno al pleno para poder hacer efectivo el retiro de la propuesta de ley”.

Añadió que el proyecto de ley en estos momento le pertenece a la Asamblea y es la que debe tomar la decisión. No obstante, cree que no tendría mayores problemas el retiro, porque no es una propuesta del Legislativo, sino del Ejecutivo.

Este procedimiento arrancaría el 2 de enero cuando la Asamblea inicie el periodo de sesiones ordinarias.

El Reglamento Interno

El artículo 119 del Reglamento Interno de la Asamblea expone sobre el retiro de propuestas: “El autor o autora de un proyecto o proposición podrá retirarlo en el curso del debate, con permiso de la Asamblea Nacional, siempre que no hubiere recibido modificación alguna”.

El proyecto de acto constitucional presentado por el Ejecutivo recibió modificaciones. De hecho, fue aprobado en tercer debate durante la primera legislatura.