Amplían toque de queda y establecen compras por género

El Ministerio de Salud anunció ayer nuevas medidas ante el incremento de casos y muertes por la Covid-19: amplió el toque de queda e instauró la movilidad por género para compras.

Tras dar a conocer que el sistema de salud está en un punto crítico, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que las mujeres sólo podrán ingresar a locales comerciales el 21, 23, 28 y 30 de diciembre, y los hombres, el 22, 24, 29 y 31 de diciembre.

En cuanto a la cuarentena, comenzará desde las 7:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 28 de diciembre. Lo mismo ocurrirá desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 4 de enero de 2021.

Además, la autoridad de Salud informó que a partir de hoy se habilitarán varias salas y camas en los hospitales Nicolás Solano, en Panamá Oeste (25 camas), el Santo Tomás, en Panamá (31 camas), y el viejo Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas (20 camas).

Cada 51 minutos muere una persona debido a la Covid-19

Panamá viene reportando un elevado número de casos de la Covid-19 diarios desde noviembre, situación que se acentuó en diciembre. Primero fueron 2 mil contagios nuevos por día y esta semana se superó la barrera de los 3 mil.

También aparece en escena un gran número de defunciones. Entre el 11 y el 17 de diciembre hubo en el país 194 muertes por la Covid-19, lo que representa una cada 51 minutos, en promedio. Y este jueves Panamá alcanzó los 42 decesos en 24 horas, algo nunca visto desde que comenzó la pandemia en marzo pasado.

En Panamá este viernes se contabilizan 170,170 pacientes recuperados. Además los casos activos suman 32,636.

Para tener una idea, julio fue el mes en que más defunciones se registraron en el país por esta enfermedad (790), lo que supone un promedio de una muerte cada 56 minutos. Fue un mes que tuvo 31 días.

¿Cuál es el origen de este crecimiento de decesos? Epidemiólogos, médicos internos, intensivistas y miembros del Consejo Consultivo de Salud dan pistas de lo que podría estar sucediendo en este tema.

Para el epidemiólogo Arturo Rebollón, las muertes se vienen reportando de una forma acelerada, al punto que casi cada 50 minutos ocurre una por la Covid-19. “Estos pacientes no mueren en casas sino en salas y cuidados intensivos de los hospitales. Los médicos están viendo un número grande de hospitalizados y, por otra parte, las personas están llegando muy graves a hacerse las pruebas”, explicó.

En ese contexto, Rebollón planteó que no se trata de una tarea sencilla para el personal de salud, porque si se toma en cuenta que se están rozando los 3 mil casos diarios y que de esos, entre 10% o 7% requiere hospitalización, entonces habría entre 200 y 300 nuevas personas llegando todos los días a los hospitales.

Lo anterior, sin contar a los demás pacientes que requieren atención médica por enfermedades que no tienen que ver con la Covid-19.

El Minsa establece un horario de compras por género a partir del 21 de diciembre.

“Las personas están muriendo en los hospitales porque ahora hay camas, pero, ¿qué sucederá cuando no haya?”, se pregunta el epidemiólogo, quien apela a la conciencia ciudadana en medio de esta dura realidad.

De acuerdo con el especialista, otro de los problemas que se avecina es que como a diario se reportan unas 50 defunciones que no tienen que ver con el nuevo virus podría darse hacinamiento en las morgues. Ante esto, sugirió al Ministerio de Salud (Minsa) prepararse como lo hicieron en Estados Unidos, es decir, habilitar contenedores refrigerados.

A juicio del pediatra infectólogo Javier Nieto, las 42 muertes del jueves significan que cada 34 minutos pereció un panameño debido al mortal virus.

“Mi reflexión es que la situación es muy riesgosa y aquí no queda otra que fortalecer el autocuidado responsable; la pandemia está lejos de terminar. Hasta que no llegue una vacuna esto no terminará”, afirmó.

En esa misma línea, Nuvia Batista, presidenta de la Asociación de Médicos Internistas, dijo que están sumamente preocupados por lo que está ocurriendo en el país con este repunte de nuevos casos y defunciones.

“Definitivamente, no somos indiferentes a la situación terrible que se vive en la pandemia”, manifestó.

Los más afectados

De acuerdo con Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública y miembro del Consejo Consultivo de Salud, la mayor parte de las defunciones se siguen reportando en adultos mayores con enfermedades crónicas.

Precisamente, hasta el pasado 13 de diciembre habían 3 mil 356 defunciones, de las cuales 2 mil 504 ocurrieron en mayores de 60 años, lo que representa casi un 75%.

También hasta esa misma fecha se habían reportado 4 mil 346 casos de la Covid-19 en mayores de 80 años, de los cuales 864 fallecieron. Las anteriores cifras del Ministerio de Salud indican que de cada cinco personas mayores de 80 años que se contagian, por lo menos una muere.

Prosperi también consideró que el aumento de los fallecimientos puede estar relacionado con la capacidad de respuesta de los hospitales y es conocido que no existe suficiente recurso humano para brindar a las personas la atención que se necesita en esta pandemia.

“Esto no quiere decir que el personal no es idóneo para atender a la población, sino que ante el número de personas que está llegando a los hospitales, la calidad de la atención se puede mermar, porque el personal además está agotado”, puntualizó.

Además, dijo que algunos pacientes están llegando tarde a los hospitales, ya que piensan que la tos o falta de aire no les va a afectar. “Cuando el médico los evalúa ya no se puede hacer nada”, concluyó el médico y comentó que pese al elevado número de pruebas, los índices de positividad siguen altos: entre un 18% y un 20% esta semana.

El porcentaje de positividad cuando una pandemia está controlada es de 5% o menos, según la Organización Mundial de la Salud.

Para el neumólogo del Hospital San Miguel Arcángel Reynaldo Chandler, la explosión de la cifras de decesos tiene dos motivos principales: “a mayor proporción de casos mayor mortalidad y, si los hospitales están abarrotados, tú no puedes esperar que la calidad de la atención sea la misma”.