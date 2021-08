Asamblea Nacional: consulta sobre el reglamento en 90 minutos

En hora y media y con la asistencia de 12 oradores se llevó a efecto ayer la consulta pública a la que convocó una subcomisión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para discutir sobre el proyecto de ley 96, –que fusiona cinco anteproyectos de ley que buscan modificar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno del Legislativo–; ello, a pesar de que se trata de uno de los históricos pendientes de ese órgano del Estado.

La sesión, que transcurrió entre las 2:30 p.m. y 4:00 p.m., no fue transmitida por el canal parlamentario y solo se permitió la entrada de un invitado a la vez, quienes expusieron sus consideraciones ante los tres miembros de la subcomisión creada el 21 de julio pasado: el panameñista Bernardino González, que la preside; Lilia Batista, de Cambio Democrático; y el independiente Juan Diego Vásquez, proponente del proyecto de ley 96.

De acuerdo con Vásquez, hay “una falta importante de voluntad de algunos diputados” para discutir el proyecto a fondo, de cara a la ciudadanía. A su juicio, una consulta pública debe ser más amplia y abierta.

“La convocatoria debe ser por parte de la Asamblea... para demostrar a la ciudadanía que se tiene la voluntad”, dijo a La Prensa.

Por su parte, González, argumentó que la reunión se llevó a cabo con pocos invitados y sin asistencia de medios para cumplir con las medidas de bioseguridad. “No fue a puerta cerrada”, afirmó, y manifestó que todos los que se anotaron pudieron participar.

Agregó que la subcomisión debe rendir un informe ante la Comisión de Credenciales el próximo miércoles 11 de agosto, a fin de dar inicio al primer debate.

Durante su discurso de instalación el pasado 2 de julio, el nuevo presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, se refirió a estas reformas y pidió a sus colegas abordar el tema “sin mayor dilación”.

Y es que desde 2004 hasta 2019 se habían presentado, al menos, 14 anteproyectos de ley para modificar el reglamento interno de la Asamblea, adoptado en 1984. Sin embargo, solo se le introdujeron cambios en dos ocasiones, 2006 y 2009, durante las presidencias de Elías Castillo (PRD) y José Luis Popi Varela (Panameñista).

Vásquez espera que esta vez se logre la aprobación del proyecto de ley 96 y, con ello, se mejore en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, procesos y digitalización de la labor legislativa.

Recalcó un cambio en particular: que los diputados que no vayan a trabajar, no cobren su salario por ese día.

Avanzan discusiones en otras comisiones

Otras comisiones de la Asamblea avanzaron ayer en sus discusiones. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno “amplió criterios” sobre el proyecto de ley 329, que regula el conflicto de intereses en el servicio público. Una mesa técnica, conformada por representantes de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración y Contraloría General de la República, se reunió para llegar a consensos. Esta mesa elaborará un documento que será entregado a la Comisión.

También sesionaron las comisiones de la Mujer, Asuntos Municipales y de Trabajo, entre otras.