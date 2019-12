2017, año para reformas

AGENDA NACIONAL

El 2017 será un año clave para definir tres temas importantes de interés nacional, que de ser postergados por la clase política y las autoridades de Gobierno, retrasarían cambios y transformaciones para el Estado, la salud y la democracia, opinan representantes de la sociedad civil.

En esa lista figuran, por ejemplo, las reformas constitucionales, los ajustes a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS) y los cambios a la ley electoral; temas que generan interés entre la sociedad civil, pero que transcurridos dos años y medio del mandato de Juan Carlos Varela, no han sido tomados en cuenta.

‘CONSTITUCIÓN’

En cuanto a una futura reforma a la Constitución, no hay un panorama claro. A pesar de la promesa política de campaña del presidente Varela, de convocar una asamblea constituyente, aún no hay visos sobre si esto se hará y cuál será el mecanismo a emplear. El plan de gobierno de Varela 2014-2019, y que fue la plataforma de su campaña política, establece el compromiso desde el primer año de gestión de hacer la convocatoria y redactar el nuevo texto constitucional. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Para Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, este será“un año clave”, ya que se acerca el año preelectoral, por lo que es el límite que tienen los políticos para poner en debate asuntos de importancia para el país. “Después de 2017 ya los partidos políticos estarán más interesados en pelearse el poder y distraerán la atención de las cosas más importantes”, indicó.

Manifestó, además, que si estos asuntos no se abordan, las condiciones para cualquier debate sobre una profunda reforma y un nuevo modelo constitucional, “no serán posibles”.

Mientras que el constitucionalista Rolando Murgas Torrazza opina que el país necesita reformas profundas a la Constitución, por lo que es un tema que, dice, “tarde o temprano tendrá que enfrentarse”. No obstante, señaló que primero tienen que generarse las condiciones apropiadas. “Pareciera que la clase política tiene otras preocupaciones. Si no lo hacen este año, será difícil que lo hagan en 2018”, advirtió.

Indicó que en materia constitucional hay que reestructurar los tres órganos del Estado. “Hay que crear un tribunal constitucional y hay que fortalecer la protección de los ciudadanos frente al ejercicio del poder; son temas impostergables”, sugiere.

Cambios a la CSS

En torno a las reformas a la ley de la CSS, en especial el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), del que se prevé pueda entrar en una crisis en el año 2024, el exviceministro de Salud y exmiembro de la junta directiva de la CSS Carlos Abadía indicó que este año hay que tomar las medidas para hacer los cambios estructurales en esa entidad.

Sostuvo que hay un primer paso “muy positivo” para rescatar la CSS.

Se refiere a lo planteado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, de dividir la entidad en dos: la parte administrativa y las prestaciones médicas.

“No hacer los cambios este año sería una muestra de irresponsabilidad y de desconocimiento hacia la principal institución del país, y con las consecuencias que tendríamos que pagar todos”, aseguró.

Ya el presidente Varela anunció la convocatoria de un diálogo por la CSS, tan pronto el equipo de actuarios de la entidad -recientemente completado- termine los análisis de la situación financiera de la institución.

En tal sentido, Abadía recomendó establecer un diálogo por tiempo limitado para no extender el tema, y para que no le quede a la próxima gestión. “Los problemas se conocen, el diálogo puede ser de 30 días para plantear las soluciones”, enfatizó.

Reformas electorales

De los tres temas, el de las reformas electorales tiene más probabilidades de discutirse y de aprobarse en los primeros meses de 2017.

Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, anunció que su discusión en segundo debate en el pleno legislativo se iniciaría a partir del próximo 10 de enero. Para el magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery, “es imperativo que se aprueben las reformas lo más pronto posible”. Asegura tener confianza en que la Asamblea Nacional no postergue más la discusión de este proyecto. “Las reglas del juego deben estar claras con suficiente antelación”, enfatizó.

El magistrado sostuvo, además, que tendrán que iniciar la implementación del Plan General de Elecciones, sin que estén listas las modificaciones al Código Electoral.

En tal sentido, el diputado del partido Cambio Democrático José Muñoz piensa “que es imperante” que la discusión del proyecto de reformas electorales se retome este mismos mes.

“Las elecciones de 2019 se acercan cada día más, y cada partido y cada panameño tienen que tener las reglas del juego bien claras”, señaló.