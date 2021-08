Aplicarán segundas dosis en San Francisco

Las autoridades de Salud anunciaron que a partir del 4 de agosto se empezarán a colocar las segundas dosis de la vacuna contra la Covid-19 a los mayores de 40 años del corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

También se aplicará la primera dosis a partir de los 16 años de edad en el circuito 8-9 (Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres), así como en otros cuatro circuitos del interior del país.

La meta de la semana es aplicar 429 mil 904 dosis.

Al menos 429 mil 904 dosis de vacunas contra la Covid-19 esperan aplicar esta semana las autoridades de salud en seis corregimientos del país, dos de la capital y cuatro del interior.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Salud (Minsa), en los circuitos 8-8 (San Francisco) y 7-1 (Guararé, Las Tablas, Pedasí y Pocrí), se aplicará barrido a partir de los 16 años e inoculará la segunda dosis a mayores de 40 años.

Mientras, en los circuitos 1-1 (Almirante, Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande); 2-3 (La Pintada, Natá y Olá); 8-5 (La Chorrera); y 8-9 (Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres) se aplicarán las vacunas por barrido del 4 al 8 de agosto.

“Se tiene previsto que 5 mil personas acudan a los centros habilitados en las escuela Belisario Porras y Profesional Isabel Herrera Obaldía en un horario de atención de 7:00 a.m. a 6: 00 p.m”, dijo el Minsa en un comunicado.

Desde que comenzó la jornada de vacunación contra la Covid-19 en enero pasado, al menos 43.5% de la población meta ha recibido una dosis de la vacuna, y 16.1% dos dosis, según datos del portal ourworldindata.org.

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, indicó que es notable la aceleración en la vacunación a partir del pasado 22 de julio.

El funcionario remarcó que de mantenerse el ritmo actual de vacunación, se puede lograr la administración de 5.1 millones de dosis para finales de octubre.

El Minsa exhortó ayer a las personas a que sigan acudiendo a los centros de vacunación contra la Covid-19, y a través de sus redes sociales la entidad también precisó que “no se ha establecido ningún código de vestimenta” para ir a vacunarse.

La jornada de vacunación se realiza en Panamá en medio de la presión por la inminente llegada de la variante de preocupación de SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2), que emergió en India y es más contagiosa.

No obstante, un estudio publicado el 21 de julio en la revista The New England Journal of Medicine indica que las dos vacunas que son utilizadas en Panamá tienen alta efectividad contra las variantes Delta y Alfa (que denomina en circulación en el país)

En la publicación, que recoge datos de institutos de salud británicos, se indicó que una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech da una efectividad de 36% para la Delta y de 47.5% para la Alfa; mientras que la de AstraZeneca/Universidad de Oxford dio el 30% para la Delta y 48.7% para la Alfa.

En cambio, la efectividad con la dosificación completa (dos dosis) eleva notablemente la protección. Es así como, en el caso de la variante Delta, la vacuna de Pfizer/BioNTech registró una efectividad del 88%, y la de AstraZeneca/Universidad de Oxford, del 67%.

En el caso de la Alfa, el porcentaje fue del 93.7% para Pfizer y del 74.5% para AstraZeneca.