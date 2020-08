‘Aquí no manda nadie. Estamos al garete’

Knockout

Nuestra verdadera ‘ave nacional’ mira Panamá desde arriba…. y nos ayuda a reírnos de nuestra preocupante realidad.

¿Tienes salvoconducto?

Sí, pero me salió más barato el de asistente de mi mamá, que el mío de jefe. Ahora pedí un upgrade del combo Sandra.

La última vez que fuiste a la playa.

‘Toy en la playa. Pero se me acabó el tanque de gas. Voy pa’l 99 de Coronado, aunque debe estar bien lleno…

¿Has tenido fiestecitas clandestinas?

Clandestinas no. Rampantes, con bomba y plena. La Policía no entra aquí.

¿Ya le dieron bolsa o bono?

Me dieron una libreta de bonos. ¿Quieres un par? $10 pa’ ti. Valen $20.

Y, ¿has podido salir a hacer ejercicios?

Ya estoy aburrido de volar, no hay retenes en el cielo. Qué bueno que ya mañana abre el paddle. Gracias, Nito aw...

Lo más sorprendente de los retenes.

Lo cómodos que son los maleteros en los carros. Todo por la patria.

Lo más ridículo de la cuarentena.

¿Quién es el presidente? ¿Cuándo votamos por Sucre? ¿Dónde está Gaby? Y lo del salón de belleza. La gallinaza está harta de hacerse las mechas sola.

¿Qué esperas que pase desde mañana?

La industria automotriz va a salvar la economía nacional. Ya el martes no quedarán carros. Gracias, Ricardo Pérez.

¿Por qué crees que los casos no bajan?

Porque ya no nos mandan a lavarnos las manos por 20 segundos.

La verdadera pandemia es…

Yo nunca había tenido tantos amigos llorando a la vez. Esta vaina está acabando con la salud mental de la gente.

¿Es cierto que Martinelli te amenazó?

Que forme fila. Todo el mundo nos odia. Yo me alimento del odio y por eso no he bajado nada en la cuarentena.

¿Quién más te ha amenazado?

Los chacalitos que defienden políticos y cuentas como @Juan0405. Castillero ha choteado. Y Carlos Pérez. Pero estoy orgulloso de mi voz. Love wins. Carlitos, no te mando más voice notes. Muax.

¿Te dan miedo las amenazas?

Todos los días tengo miedo. Por eso hago lo que hago.

¿Te asocian con algún partido o todos te consideran ave de mal agüero?

Estamos esperando que nos nombre Movin. Que nos oficialicen en la planilla.

¿Por qué te consideras más ‘ave nacional’ que el águila arpía?

Deben protegerme por ley, porque yo ayudo a limpiar la porquería. Estoy en la calle: yo no veo al águila arpía haciendo nada. Ella es la yeyesita. Yo hago el trabajo sucio. Por cierto, ¿ella ya apareció?

¿Qué tal las garzas de la Presidencia?

Son más sapas que garzas.

Y, ¿con el Bin Bin?

Entre aves nos entendemos.

¿Qué tal ‘Canario’ y ‘Periquito’, beneficiarios de Odebrecht?

Deben estar cantando bastante ahora.

¿Música para los oídos de ‘Aguia’?

Para salvarse tendrán que seguir cantando canciones que no les gusta a Aguia.

Hace poco vimos a amigos tuyos en techos de Costa del Este. ¿Fueron los culpables de la remoción del Bob?

Fuimos el chivo expiatorio. La culpa es de los cochinos.

¿Le temes más al gobierno o al Covid?

El gobierno. Nos están saqueando mal.

Tu gabinete ideal.

Ana Matilde, Lombana, Juan Diego e Iván Chanis. Y tuiteros, manden su hoja de vida, que tenemos que analizar sus tuits: gallinazo@presidencia.gob.pa.

Tu especie, ¿amenazada por políticos?

Sí, son carroñeros igual que nosotros.

¿Dónde está la morriña en Panamá?

En cada persona que sigue eligiendo y poniendo a gobernar a los mismos.

¿Huele peor en la Corte, Asamblea, Presidencia, partidos o sociedad civil?

Corte. Por eso estamos ahí siempre.

¿Cuándo ha habido más carroña: después de la dictadura o antes?

Después. Pero ahora viene sin gluten... Se ve más bonita y eso marea a la gente.

Gobiernos post dictadura. De más a menos carroñero.

Martinelli, nos tiene así; Mireya, atraso; Varela, inepto; Martín, trajo Odebrecht; Toro, privatizó todo, y a Pichulo le doy base por bola. No califico a este porque tengo esperanza de que va a cambiar. Para contratos escribir a @gallinazo.

¿Te llevas con algún político o todos salen a espantarte con escopeta?

Me sorprende que Blandón y Pineda no me odien. Beby me escribe. Katleen Levy es fan y Mayín también, a pesar de que soy negro. Y los que más me odian son los CD.

¿Te sientes un pajarraco influencer?

Sí, tenemos bastantes canjes, pero queremos más. Necesito otra computadora.

¿Has pensado entrar en TV o seguirás siendo un gallinazo que hace memes?

No descarto nada, pero soy perezoso.

El político más homofóbico.

Bolota empatado con Carlos Pérez.

El más descarado.

Martinelli.

Xenofóbico.

Zulay.

El más egocéntrico.

El Toro. Se cree el dueño de todo.

Incapaz.

Varela fue el más.

Este ha sido el gobierno más…

Guabinoso y baila la vara.

Tres que ni para escarbar su basura...

Ferrufino, Castillero y Corina Cano.

Un villano que cae bien.

Camacho y Beby.

Lo peor que has encontrado en la basura del panameño.

Su identidad y su lucha por lo correcto.

¿Encuentras muchas mascarillas?

Eso, colchones, sofás, guantes... Hasta flyers de reciclaje y los folletos del Iphe.

¿Qué quisieras encontrar más?

Condones, a ver si bajan los embarazos de las adolescentes.

Tu logro más importante.

Martinelli me bloqueó. Pero luego me desbloqueó, no entiendo. Y no sé por qué no me nominan en Panamá en Positivo.

¿Por qué no das la cara?

Los humanos que trabajan para mí sí la dan. Nada más que la gente no sabe usar Google y no se entera.

¿Qué piensas de bloquear gente?

Si Alvin Weeden y Zulay pueden bloquear a medio Twitter, ¿por qué yo no?

¿Qué es tabú en el humor panameño?

Reírse de sí mismo.

El político que más chistes genera.

Martinelli siempre da material. Es un circo. Y vienen relevando Nito con Gaby.

Los políticos con el humor más negro.

Cuando se trata de otro, todos.

Un consejo al director de Aseo.

Ni para ponerme de mascota piensan.

Y, ¿al presidente?

No agarre los mangos bajitos: este pueblo no está hecho de leche condensada.

¿Qué se ve desde arriba que el resto de los panameños no podemos ver?

La brecha social.

¿Qué no es tan feo como parece?

El verde… No se lo den a un santeño, que lo vuelven Sarigua.

Lo que más te gusta de esta ciudad.

Sus afueras. Y lo que menos, el alcalde.

¿Cómo le explicarías el Gabinete a un marciano que llega a Panamá?

Saben tanto de Panamá como ustedes.

¿Quién manda en Panamá?

Aquí, nadie. Estamos al garete. Este no es un país, es un pedazo de tierra donde vivimos y hacemos lo que nos da la gana.

¿Te dejaron algo de la cena de Jimmy’s?

Esos manes son carroñeros, no dejaron nada. Pero después pasé por donde Zulay, que se había llevado su doggie bag.

El mejor call center político lo tiene…

El que esté arriba, porque tiene la plata.

¿Te han propuesto ser influencer a favor de algún político?

Si tuviera $1 por cada vez que me lo proponen, ya tendría $14.95.

¿A quiénes quieres ver enfrentarse?

Uy, a Martinelli y Varela. Con la señorita Laura. “Que pase el desgraciado”…

Te paraste en el MP... ¿Qué viste?

¿Quién es el procurador? ¿Solís?

En la oficina de Sabonge, ¿qué viste?

No vi el diploma.

¿Has volado recientemente por las cárceles? ¿Qué has visto?

No se ven, como los discapacitados... Los invisibilizaron.

El panameño más ‘todólogo’.

Álvaro Alvarado. Y 95% del Twitter.

¿A quién aliarías a Carrizo para 2024?

A Camacho. A ver qué logran hacer sin estar lamiéndole la bota a otro.

¿Con Zulay?

Con Sabonge, que es el más chiquito del gobierno... El que entendió, entendió.

¿Con Benicio?

Con Ulloa, para que lo exorcise.

Pedro Miguel en 140 caracteres.

Buena puntería. Y tenía su cuarto 50 sombras de Grey en la Asamblea.

Lombana.

Es como si hubiéramos agarrado a un tuitero y decidimos que es nuestro candidato a presidente. Aunque pa’ lo que tenemos, no sería mala idea.

Rómulo Roux.

Que se quede en Tik Tok.

Publio de Gracia.

Yo quiero un amor como el de él por el gobierno. No me conformo con menos.

Juan Diego.

Estamos tan mal, que nos sorprende uno que trabaja.

¿En qué te pareces a Nito?

Digo una cosa y significa otra, pero significa lo primero y obedece lo segundo...

Eres un gallinazo con autoestima alta. ¿Cuál es tu secreto?

Leer a Maritere Lee, al Niño Viejo y sobre todo a Dori. Un ser de luz.

La mejor cuenta parodia fuera de ti.

El Ñeque.

Tus cinco cuentas favoritas de seguir.

No soy lambón, pero @flormizrachi. @nanopty, @skyring, @cokastar y @medardito. Y me gusta saber con quién está bravo Franklin Robinson.