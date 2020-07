‘Aquí pesa más la estética que la ética’: Rogelio Moreno

KNOCKOUT

Ya sabemos que la pandemia afecta la salud mental. ¿Qué más la está afectando?

La cuarentena, la situación económica y la inestabilidad sociopolítica; sobre todo la corrupción, que tanta desconfianza genera.

¿El mayor problema son los ciudadanos o los políticos?

Ambos, pero los políticos inciden más.

Esta sociedad: ¿sana o enferma?

Enferma. Históricamente vulnerada y socialmente fragmentada. Nada nos une, no sabemos unirnos y cada grupo está por sus intereses.

Una muestra de lo éticamente enfermos que estamos.

Pesa más la estética que la ética. Poder, protagonismo, apariencia… Importa más que liberen de culpas a un corrupto, que si realmente es culpable o no.

Usted no ha evaluado a estas personas y no tiene un diagnóstico formal de ellas, pero, ¿cómo aprecia a Martinelli?

Desesperado, incongruente y con mucha capacidad de perjudicar al país.

Nito Cortizo.

Preocupantemente ausente y con discursos vacíos.

Ernesto Pérez Balladares.

Intimidante y también con mucha capacidad de perjudicar.

Gaby Carrizo.

Dados los escándalos, me preocupa tanta falta de transparencia.

Zulay Rodríguez.

Discurso muy emocional, chabacano en su forma y poco reflexivo.

‘Bolota’.

Imposible confiar en él.

Luis Eduardo Camacho.

Servil, vacío y superficial.

Diagnostique la justicia.

No hay justicia. Demasiados de quienes deben impartirla están corrompidos.

Lo peor que está haciendo el gobierno.

Generar desconfianza ante tanta falta de transparencia y comunicación.

El personaje que más le recuerda el perfil de un narcisista.

Todos los que creen e incluso promulgan que están haciendo un buen trabajo, cuando la evidencia dice lo contrario.

Y, ¿el de un sociópata?

Los que flagrante y violentamente pretenden desautorizar la ley.

Y, ¿el del síndrome de Estocolmo?

Todos los que por conveniencia avalan a los corruptos.

Al personaje que menos entiende.

Varela. Me resulta indescifrable.

Este gobierno, en una frase.

Aparato inefectivo y corrupto.

El mensaje que más le preocupa que reciba un niño.

Que la ineficiencia y la corrupción son aceptadas en nombre del aparente éxito.

Llega Martinelli. ¿Lo atiende o no?

Si es para resolver un tema mental. Si es para servirle a otro interés personal, no.

¿Qué piensa de la incapacidad que le dio el psiquiatra Algis Torres?

Tengo dudas de su validez, dada la circunstancia en que se dio. Además, dar una incapacidad de dos meses implicaría un diagnóstico muy serio…

Su análisis de por qué Martinelli sigue teniendo tantos seguidores.

Tenemos segmentos muy vulnerables a la manipulación de poderosos.

¿Qué explicación tiene quien justifica lo que antes cuestionó?

Ninguna. Eso es manipulación.

¿Ellos saben que hacen mal o no?

Si creen que están en lo correcto y la evidencia muestra que no, sugiere narcisismo. Si están haciendo mal y aún así manipulan, apuntan a antisociales.

¿Cómo se pasa de no tener credibilidad a tenerla?

Es muy inusual y solo confiaría si se ve remordimiento genuino. Esos “cambios” responden a engaño y manipulación.

¿Qué hay detrás de un rico que roba?

No es tema de plata, sino de autoestima.

¿Qué hay detrás de ‘me tienen una campaña’ y ‘soy un perseguido’?

Un intento de engaño y confusión a una sociedad susceptible a eso.

Creemos que nada cambiará, pero a la vez tenemos fe. ¿Cómo se explica eso?

Es una incongruencia y no se explica.

¿Cómo se explica que, sabiendo lo que sabemos, sigan ganando los mismos?

A una sociedad vulnerada e infantilizada le cuesta mucho encontrar soluciones maduras y congruentes.

Un elemento psicológico en común entre los políticos corruptos.

El egocentrismo.

Si somos intolerantes entre nosotros, ¿por qué no con la corrupción?

Porque solo somos intolerantes con los que no tememos, porque no nos van a agredir de vuelta. El corrupto sí lo hará.

Su opinión de quienes alegan que sin juega vivo no seríamos panameños.

Es una indignante opinión.

¿Nos divide más la religión o la política?

La política.

Los familiares de los corruptos los defienden con pasión. ¿No saben que el dinero que usan es mal habido, no tienen pena o eso es lo esperado?

Sí saben que es mal habido, pero han aceptado la corrupción como parte de su vida y se las ingenian para disimularlo.

Si desconfiamos del sistema, ¿por qué el 50% del país está en partidos?

Justamente se inscriben para ver si sobreviven a la desconfianza en el sistema.

El cerebro de los corruptos, ¿funciona normalmente?

No. Tienen trastornos narcisistas y antisociales.

Diferencia entre un corrupto y las demás personas con temas mentales.

Los otros se sienten mal y padecen ellos mismos sus agobios. Por eso buscan ayuda. En los corruptos, la sociedad es quien más padece de sus agobios. Y cuando los arrinconan, quieren hacer ver que la culpa es de otros. Por eso no buscan ayuda.

La sociedad no debe estigmatizar ni discriminar a los enfermos mentales. ¿Cómo aplica eso con los corruptos?

No aplica. A ellos hay que señalarlos, porque somos nosotros los que pagamos las consecuencias de sus actos.

La corrupción, como otras enfermedades mentales, ¿tiene cura?

Están saliendo propuestas para tratarlos, pero sobre todo para evitar que vuelvan a aparecer en la sociedad.

¿Con qué nos medican los políticos que nos diagnostican como sociedad en pro de sus intereses?

Desafortunadamente, ya estamos mal medicados antes de que ellos lleguen. Por eso los elegimos.

¿Desesperanza aprendida o síndrome de Estocolmo?

Nos creímos que somos incapaces.

¿O es pereza hasta de quejarnos?

La pereza se asocia a que no sabemos de qué somos capaces. Sobre todo porque vivimos en desconfianza y miedo.

¿Qué va a pasar cuando explotemos, si es que explotamos?

Finalmente, sabremos de qué somos capaces.

A los enfermos se les medica. ¿Qué le medicaría usted al país?

Educación y civismo.

¿Estamos en el pico de nuestra indignación o aguantamos más?

Nos falta más para entenderlo.

¿Habrá más problemas mentales ahora o después de la pandemia?

Depende del manejo que le demos.

¿Qué hace que los panameños consuman tanto alprazolam (Tafil)? ¿Necesidad, anestesia, cobardía o…?

Es el medicamento para callar miedos y apaciguar angustias por incapacidad.

¿Es más preocupante el consumo comunitario de alcohol o el de Tafil?

Me preocupan ambos. El alcohol también se puede usar como Tafil.

¿Somos un país feliz, como dicen?

No. Superficialmente felices, porque no entendemos nuestros problemas.

Como país, ¿qué edad tenemos?

Adolescentes inmaduros. Algo altaneros, impulsivos e irreflexivos.

El gobierno nos regaña. ¿Ese no es su rol o, si no es así, no entendemos?

Ese no es su rol y de todas maneras así no entendemos.

¿La actitud del panameño ante la Covid-19 es desafío a la enfermedad, desobediencia al gobierno o creernos inmunes?

Pobre entendimiento del problema, por inmadurez, pese a las explicaciones.

¿Puede un terapeuta ayudar a quien no quiere ser ayudado?

Es muy difícil.

¿La gente cambia?

Sí.

La adicción más difícil de dejar.

Vanidad como alivio de la inseguridad.

Conseguir una cita puede demorar semanas. ¿Tenemos demasiadas personas necesitadas de terapia o no tenemos suficientes especialistas?

Ambas.

¿Cuánto de la mejoría de un paciente depende de medicinas y cuánto de terapia?

Los estudios cada vez apuntan más a la terapia.

¿Qué le responde a quien prefiere ir donde un ‘coach’ de vida que donde un especialista?

Su ayuda, aunque pudiese ser útil, es muy limitada. La vida es más compleja que vivir con objetivos y metas.

La mayor falla del sistema, público y privado, en cuanto a la corrupción.

Saber que todos podemos y tenemos que hacer algo para evitarla, y no lo hacemos.

¿Con las redes estamos más solos o más acompañados?

Estamos falsamente acompañados.

Soledad: ¿tan mala como la pintan?

Solo si implica carencia de vínculos.

¿Qué hacer para criar a un niño que no tenga que ir al psiquiatra?

Criarlo con amor, respeto y dignidad. Científicamente probado. La mayor causa de los problemas mentales es el trauma por carencias o abusos desde la niñez.

Libros de autoayuda. ¿Sirven?

No. La autoayuda no existe. Nos ayudamos entre nosotros.