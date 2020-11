Asamblea Nacional duplica el gasto de ‘transitorios’ en comisiones

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Sin importar la austeridad que solicitó el Órgano Ejecutivo, producto de la crisis económica provocada por la pandemia, la Asamblea Nacional (AN) duplicó –respecto al año pasado– la contratación de empleados eventuales para las comisiones de legislación.

El gasto de esta contratación suma –hasta octubre– unos $16.5 millones, fondos con los que duplicaron los funcionarios transitorios hasta alcanzar los 2 mil 97, para quince comisiones de trabajo permanentes.

Un análisis de la planilla de las comisiones reveló que en esta figuran cantantes, beisbolistas, la hija y el hermano de una diputada, y otros personajes, cuyas funciones se desconocen. Debido a la escueta información divulgada, tampoco se conoce en qué comisión trabajan.

Estas contrataciones empezaron en marzo pasado –cuando fue descubierto el primer caso de Covid-19 en Panamá– y continuó hasta ahora, aunque el grueso de los pagos –al igual que ocurrió con con la reactivada planilla cashback (172)– se efectuó entre abril y julio, es decir en el pico de la pandemia en Panamá.

La Prensa trató de contactar por correo al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, para preguntarle sobre las funciones de este personal, así como los motivos del aumento en gastos para esta planilla. Igualmente, le hizo unas siete llamadas desde el 27 de octubre. No hubo respuesta.

La información sobre las funciones de este personal no se publica en el portal de la AN, mientras que en la Contraloría se reportan solo los nombres y pagos, pero no se detallan sus funciones.

La Prensa intentó obtener la versión de la Contraloría sobre el refrendo de estos contratos y los motivos por los que no se reportan las funciones de este personal, pero la entidad ignoró al medio, pese a múltiples intentos.

Asamblea Nacional: $22.8 millones para otra planilla sin funciones

El crédito de $22.8 millones que aprobó a finales de octubre pasado el Consejo de Gabinete, destinado a sufragar los servicios de personal transitorio de la Asamblea Nacional (AN) –a través de la partida 002– supone un gasto extraordinario y el aumento del presupuesto de este órgano del Estado para la vigencia 2020, el cual será cubierto con la contratación de deuda.

El presupuesto aprobado de la AN en 2020 sumaba $99.6 millones, pero ha sido modificado y, hasta agosto pasado, se había elevado a $125 millones. Con el crédito extraordinario aprobado, este se incrementaría ahora a $148 millones o un 48.6% más. La nueva cifra supone $41 millones más que el presupuesto recomendado por el MEF para la AN para 2021 ($107 millones).

El crédito fue aprobado en momentos en que el Gobierno endeuda vertiginosamente el país a causa de la pandemia, y en medio del peor escenario fiscal y económico de las últimas décadas. La aprobación del crédito cuenta, incluso, con un “informe favorable sobre viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República”, indica la resolución del Gabinete.

¿A dónde va el dinero?

Según la resolución que aprobó el crédito extraordinario es “para atender los compromisos de la estructura del personal transitorio 002 que ha estado laborando como personal de continuidad para este segundo semestre (julio-diciembre 2020)”. En otras palabras, esta contratación se materializó en el pico de la pandemia.

Buena parte de este personal eventual está nombrado en las comisiones de trabajo permanentes de la AN, aunque también de esta partida salen fondos para pagarle a personal transitorio de los diputados. La austeridad durante esta pandemia no fue un factor considerado por la AN, ya que, curiosamente, lo que se pagará a este personal eventual es más del doble de lo que se pagó el año pasado. Incluso, es mayor al destinado al personal de la planilla 172, la que es conocida como cashback.

Hasta octubre pasado, la planilla del personal eventual de las comisiones de trabajo contaba con un total de 2 mil 97 personas, que para entonces acumulaba un gasto de $16.7 millones.

A esta cantidad habría que sumarle los desembolsos de noviembre y diciembre, con lo cual –seguramente– se completaría el monto del crédito extraordinario solicitado por la AN, que incluye, además, las cuotas al Seguro Social y décimo tercer mes. Ello, sin contar los intereses que se tendrán pagar por la contratación de la deuda.

No caben

En promedio, cada comisión permanente de la AN tendría unos 140 empleados eventuales, cuyas funciones son desconocidas, al igual que ocurre con las de los contratados en la llamada planilla cashback, ya que ni la Contraloría ni la AN las describen.

Pero, además, las comisiones de trabajo de la AN cuentan con personal permanente, cuyo salario es proveído por otra partida presupuestaria. Se trata de 2 mil 554 personas para las quince comisiones. Es decir, 170 empleados permanentes en promedio, por comisión.

Si se suma la cantidad de eventuales y permanentes de las comisiones de trabajo, daría un total de 4 mil 650 empleados, con lo cual, cada comisión contaría –en promedio– con 310 empleados que tendrían que acomodarse en oficinas cuya capacidad es enormemente inferior (ver foto).

En 2019, la cantidad de empleados eventuales de las comisiones de trabajo sumaba mil 178 –919 empleados menos que en 2020–, a los que se le pagaron $7 millones, o un promedio de casi 6 mil a cada uno. Hoy día son 2, mil 97, y sus ingresos se elevarían a $11 mil por contrato.

Equivalencias

La Prensa analizó información de la planilla de eventuales de las comisiones. Los pagos comenzaron en marzo pasado, cuando se detectó el primer caso de la pandemia en Panamá, y han continuado hasta la fecha. Algo más del 75% de estos pagos se efectuaron entre abril y julio.

Lo pagado hasta ahora a estos empleados eventuales equivale a un 25% del presupuesto total del Instituto Oncológico Nacional, recortado a 59 millones para el 2021.

Por causa de la pandemia y de la situación ce de la economía, el Ministerio de Educación no incluyó para 2021 la partida para la construcción de la nueva escuela República de Venezuela, ya que el MEF pidió ser “cautos con los proyectos nuevos hasta tanto se cuenten con los recursos”.

Y para construir esta escuela –que data de 1929, y cuya demolición se decidió en 2017– se requiere de unos $16 millones, precisamente, lo gastado hasta ahora en los eventuales de las comisiones.

Igualmente, con una fracción de esa cantidad –$6 millones– se habría podido pagar lo adeudado al personal de la salud que amenazaba con una huelga de brazos caídos por demoras a sus pagos.

Variopinto personal

Las planillas de empleados eventuales de las comisiones permanentes de la AN guardan algunos secretos. En estas aparecen emplanillados personajes del mundo artístico, deportivo, políticos y hasta miembros de la familia de una diputada.

Emilio Regueira, vocalista del grupo de rock local Los Rabanes, recibió siete pagos entre abril y junio, por un total de unos $12 mil. También, Roberto Armando Durán Iglesias, hijo del pugilista retirado Roberto Durán, que recibió –en total– unos $21 mil, en 14 pagos, entre marzo y octubre pasados, como “asistente administrativo”. Aunque sus funciones sí aparecen en la Contraloría, no es lo usual con el resto.

El cantante Arcadio Molinar –que recibió un reconocimiento de la AN en septiembre pasado por sus 50 años de carrera artística, –es asistente administrativo eventual de las comisiones permanentes, y ha cobrado $12 mil 650 en catorce transferencias.

A su vez, el pianista Guillermo Sibauste es otro eventual –sin que tampoco se describan sus funciones– con diez cheques que suman unos $21 mil.

Del ámbito deportivo, aparece en la planilla 002 el pelotero bocatoreño Marlos Sucre, con cinco pagos que suman unos $9 mil, entre mayo y junio pasados. Esteban Carrasco, expresidente de la liga de béisbol de Los Santos, también ha recibido de la AN unos $12 mil solo este año.

El entrenador de béisbol Aníbal Reluz hijo ha totalizado pagos –como eventual de las comisiones de trabajo– que suman $15 mil, aunque sus funciones no están descritas.

Y, a propósito de la familia, su padre homónimo –gerente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), que preside el diputado Benicio Robinson (PRD)– también es empleado permanente en la AN, en calidad de asesor, con ingresos mensuales de $3,500.

Leonardo Ortega –el tesorero de la Fedebeis– es, al mismo tiempo, empleado eventual en las comisiones. Y aunque se desconocen sus labores, ya ha cobrado más de $10 mil de la AN.

En esta planilla 002 reapareció –con pagos que suman hasta ahora unos $12 mil– la antes promotora cultural en la planilla 080, Marlyn Sellhorn, aunque ahora usa su apellido de casada (Medina). Sus padres son la diputada Marilyn Vallarino y su esposo y suplente, Agustín Sellhorn.

También es parte del personal de las comisiones el hermano de la mencionada diputada, el exvicepresidente de la República Arturo Vallarino, quien ha recibido transferencias que suman hasta ahora unos $21 mil. No hay descripciones de las funciones de ninguno de los parientes.

La educadora jubilada Ernestina Tejada –residente en la provincia de Coclé– tiene pagos que totalizan unos $15 mil. Tejada fue gobernadora de esa provincia y diputada suplente (2009-2014). En el período 2014-2019 cobró de la AN unos $100 mil. También fue parte del personal de la hoy exdiputada Dana Castañeda. Tejada es una del más del 30% del personal de las comisiones que estaría jubilado. Su labor en las comisiones se desconoce.

La planilla de los empleados permanentes de las comisiones de trabajo también tiene sus sorpresas. En esta aparece el exdiputado Miguel Salas –nombrado como asesor–, con ingresos de $25 mil 500 desde el año pasado. A él se suma el exsecretario general de la AN Franz Wever, con pagos de $24 mil, también como asesor. El hijo homónimo de este último también está emplanillado, con $2 mil 500, pero sus funciones no se detallan.

A esta planilla también se unió Ina Rodríguez –exalcaldesa de La Pintada (Coclé), sobrina de la exdiputada Dana Castañeda– con ingresos que hasta ahora suman $17 mil. Su nombramiento es de “asesora legal”, aunque su formación es de ingeniera industrial, según información del Tribunal Electoral. En el Órgano Judicial su nombre no aparece en la lista de abogados idóneos.

La Prensa preguntó –desde el pasado 27 de octubre– al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero –y a su directiva– cuáles eran las funciones de las personas contratadas en la planilla de los eventuales de las comisiones permanentes, pues esta información no aparece en el portal del Legislativo. También preguntó para qué se requerían los servicios de 140 eventuales en cada comisión, y ¿qué necesidades había para contratar a este personal en 2020. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Este medio también consultó al contralor, Gerardo Solís, –a través de correos y su equipo de prensa– sobre la información que le remite la AN para justificar los pagos al personal que trabaja en las comisiones de la AN; si conoce sus funciones y por qué no se publica esta información. Igualmente, ignoró las preguntas de este medio.