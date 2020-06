Asintomáticos, un riesgo en la transmisión del virus

COVID-19

La existencia de personas infectadas por la enfermedad Covid-19 sin ningún síntoma y capaces de contagiar a otra persona el virus SARS-CoV-2, es decir, los asintomáticos, es el talón de Aquiles en el control de la pandemia.

Así lo planteó un editorial de la revista científica New England Journal of Medicine, y en Panamá es uno de los factores que, según los expertos, influye en la transmisión del virus, aunque es poco lo que se sabe de los asintomáticos.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que trabajan en el aspecto de los asintomáticos y su trazabilidad, pero es bastante complejo.

Israel Cedeño, epidemiólogo y director de la Región Metropolitana de Salud, explicó que en Panamá la evidencia de casos de personas sin síntomas aún es poca, en comparación con el total de casos confirmados, pero sí es una realidad.

Añadió que el riesgo que esto representa para la vigilancia epidemiológica y control es que la persona, al no sentirse con síntomas, no busca asistencia médica y no está consciente de que puede contagiar a otras personas.

Jorge Motta, exdirector del Instituto Gorgas y exsecretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que solo sabremos el número de asintomáticos en el país cuando se realice un estudio de anticuerpos y se identifiquen personas positivas para anticuerpos de Covid-19 que no han sentido nada o han sentido síntomas mínimos.

Subrayó que la evidencia científica indica que pacientes sin síntomas, bien sea presintomáticos o los que se mantendrán asintomáticos, transmiten la enfermedad.

En tanto, Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró ayer que la posibilidad de que los contagiados por coronavirus y sin síntomas puedan transmitir menos la enfermedad no ha quedado demostrado, contradiciendo así declaraciones previas de que el contagio por causa de las personas asintomáticas era “poco habitual”.

Asintomáticos, un enigma en el control del virus

La evidencia científica apunta a que las personas asintomáticas del virus SARS-CoV-2 son un factor importante en la transmisión de la enfermedad Covid-19, que emergió en la ciudad de Wuhan en China en diciembre de 2019.

Las personas sin síntomas están en todos los tipos de enfermedades infecciosas, pero se sabe muy poco de quienes no presentan síntomas de la Covid-19.

En uno de los primeros estudios sobre las personas sin síntomas, que fue publicado en la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine, los científicos de universidades islandesas y la compañía local CODE Genetics, subsidiaria del gigante estadounidense Amgens, demostraron que en Islandia el 43% de los positivos por el virus no presentaron síntomas.

Los resultados plantearon que la obtención de mayor información –que se podría adquirir a través del testeo masivo de la población– podría ser clave para contener el impacto de la Covid-19 en Islandia a largo plazo.

Otro estudio realizado por científicos del Imperial College London en una comunidad de Italia, demostró que el 43% de las infecciones por SARS-CoV-2 fueron infecciones asintomáticas. El documento indica que no se encontró evidencia de que la carga viral ( la cantidad de virus en una persona), fuera estadísticamente diferente entre las personas con síntomas y aquellos sin síntomas.

Mientras, un estudio publicado en la revista médica estadounidense Journal of the American Medical Association (JAMA), el pasado 27 de mayo, concluye que la mayoría de los pacientes sin síntomas que padecen la enfermedad Covid-19 son personas jóvenes, y en concreto que las mujeres tienen aún más posibilidad de esta situación.

La investigación fue realizada por científicos chinos en Wuhan, epicentro de la pandemia, con la finalidad de comparar las características clínicas de los pacientes.

El estudio indica que todos los pacientes con la Covid-19 fueron confirmados por prueba PCR cuando ingresaron en el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, en un período que va desde el 24 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020.

El manejo en Panamá

En Panamá, poco se conoce sobre los portadores del virus sin síntomas, pero las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) reportaron en mayo pasado que cuatro médicos residentes de cirugía del Hospital Santo Tomás se contagiaron de la Covid-19 luego de tener contacto con pacientes que no presentaban síntomas del virus.

El Minsa informó que el hecho se verificó cuando los galenos atendieron pacientes que presentaron urgencias quirúrgicas y no se conocía que eran positivos por la enfermedad (eran asintomáticos).

Se estima que fueron de cuatro a cinco los pacientes que tenían el virus sin presentar síntomas y lo transmitieron a otras personas.

El Minsa informó que está trabajando en el tema de los asintomáticos y su trazabilidad, pero es bastante complejo.

Jorge Motta, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) y exsecretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que solo sabremos el número de asintomáticos en el país cuando se realice un estudio de anticuerpos e identifiquen personas positivas para anticuerpos de Covid-19 que no han sentido nada o han sentido síntomas mínimos.

Rodrigo DeAntonio, epidemiólogo y miembro del Comité Asesor por Coronavirus del Minsa, sostuvo que la edición del New England Journal of Medicine considera la transmisión asintomática del SARS-CoV-2 el talón de Aquiles del control de la pandemia.

Ante este escenario, acotó, las estrategias de salud pública deben ir dirigidas a la identificación y aislamiento de estos casos, lo que es fundamental en esta etapa de la epidemia y sobretodo en las áreas de mayor transmisión.

De hecho, en cinco meses, el SARS-CoV-1 contagió a 8,100 personas en áreas geograficas limitadas, y el SARS-CoV-2, en 6 meses, a 7.1 millones en el mundo.

¿La razón? Jean Paul Carrera, epidemiólogo del Icges, explicó que las personas con SARS-CoV-1 transmiten el virus cuando presentan síntomas, por lo cual era más fácil aislar a los infectados y contener la transmisión. Además, que en su mayoría, la infección con este virus genera síntomas. Con el SARS-CoV-2 es un poco distinto, algunos estudios muestran que el virus podría transmitirse inclusive algunos días antes de iniciar síntomas, añadió.

OMS aclara

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo el pasado lunes que es “poco habitual” que un asintomático contagie el Covid-19, pero ayer aclaró que la política del organismo no ha cambiado y se les sigue considerando contagiosos. Asimismo, planteó que hay personas que transmiten el virus antes de desarrollar síntomas, a los que se denomina “presintomáticos”.

Detalló que hay pacientes que confunden el no tener síntomas con tener síntomas leves, además de aquellos que contagian el virus antes de que ellos mismos desarrollen la enfermedad.

La epidemióloga subrayó que la OMS estima que 16% de las personas con el virus son asintomáticas y pueden contagiarlo.