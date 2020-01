Astaldi presenta recurso en Tribunal de Contrataciones Públicas

CARRETERAS

La empresa italiana Astaldi presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas contra la decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de resolver administrativamente el contrato para la ampliación de la vía Omar Torrijos.

Como se recordará, este mes el MOP emitió una resolución en la que anuló el contrato para la construcción de la obra, debido a “sucesivos” y “reiterados” incumplimientos de sus obligaciones de gestión ambiental. Además, pidió la inhabilitación de la empresa para celebrar contratos con el Estado panameño por tres años.

Frente a esto, Astaldi acudió esta semana al Tribunal de Contrataciones y presentó su impugnación, en la que señala que la “demora en los pagos” y la “deficiente administración del contrato” por parte de la entidad ha afectado de forma considerable la ejecución del proyecto.

También solicitan que se revoque la decisión del MOP de resolver administrativamente el contrato.

Según la empresa, no resulta legal, lógico o coherente que el MOP o cualquier entidad contratante proceda a resolver un contrato luego de haber transcurrido ocho meses desde la publicación de la nota de intención, y más cuando existen actuaciones posteriores que demuestran que el contratante, en este caso Astaldi, continuó con la ejecución del contrato.

“Al margen de que los comportamientos que nos señala la entidad contratante, algunos no son ciertos y otros no son constitutivos de causal de resolución administrativa, se hace constatable que los mismos no son de envergadura tal que amerite la cancelación del contrato”, puntualiza la nota.

En una resolución, con fecha del 15 de enero pasado, el MOP señala que iniciaron una “mesa de trabajo”, a fin de llegar a una negociación que diera continuidad al contrato. De hecho, dentro de las propuestas a seguir se planteó la “extensión del contrato” a favor de Astaldi o bien la “cesión del contrato” a favor de un tercero.

No obstante, indicaron que, a la fecha, no se ha podido llegar a ningún acuerdo.

Por otro lado, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de levantar la suspensión provisional de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación vial. La decisión de la Corte surge luego de que el MOP decidió resolver administrativamente el contrato con la empresa Astaldi.