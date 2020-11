Biden toma ventaja en Pensilvania y Georgia

El demócrata Joe Biden se puso ayer a un paso de llegar a la Casa Blanca tras tomar la delantera del conteo de votos en Pensilvania y Georgia, pero el equipo de su rival republicano, el presidente Donald Trump, advirtió que “la elección no ha terminado”.

Con un escrutinio que tiene en vilo a Estados Unidos desde el martes, ningún gran medio ha proclamado la victoria de uno de los candidatos porque los márgenes son muy ajustados.

La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que está “claro” que Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, van a ganar las elecciones.

La tendencia en Georgia y Pensilvania se invirtió en la mañana del viernes y ahora el exvicepresidente demócrata aventaja al mandatario republicano.

A las 7:00 p.m. de ayer, viernes, con el 96% del escrutinio en Pensilvania, el estado natal de Biden donde Trump ganó hace cuatro años, el candidato demócrata aventajaba al mandatario republicano por 16 mil 784 sufragios, según cifras electorales estatales.

El presidente había comenzado con mucha ventaja en este estado, pero fue disminuyendo a medida que fueron contabilizados los votos por correo, que favorecen mayoritariamente a Biden.

Entretanto, el suspenso no acaba en el estado de Georgia, que anunció que realizará un recuento debido al estrecho margen entre Biden, que lidera la carrera, y Trump.

“Con un margen tan pequeño, va a haber un recuento en Georgia”, dijo a la prensa Brad Raffensperger, el secretario de Estado, que es el consejero de Interior encargado del proceso.

Anoche, a las 7:00 p.m., Biden tenía una ventaja de 4 mil 273 votos sobre Trump, con el 98% de las urnas escrutadas.

El candidato demócrata tiene 253 votos electorales (264 si se incluye Arizona, donde Fox News y la agencia AP proyectaron su triunfo), y debe alcanzar el umbral de 270 para llegar a la presidencia, por lo que se proclamará ganador si obtiene los 20 votos electorales de Pensilvania. Georgia tiene 16 votos.

Trump, en cambio, suma hasta ahora 214 votos para el colegio electoral.

También faltan por adjudicar Nevada (6 votos electorales) y Carolina del Norte (15). En el primero se impone Biden y en el segundo, Trump.

El silencio de Trump y la batalla mediática

Trump ha denunciado fraude, sin mostrar evidencias.

“No podemos tolerar que nos roben la elección… No podemos permitir que eso ocurra… No permitiremos esa desgracia al país”, dijo el jueves. Señaló que habrá cada vez más litigios y que estas disputas legales podrían escalar hasta la Corte Suprema. Ayer, Trump señaló que Biden no debería reivindicar la victoria “erróneamente”.

Ayer, el Partido Republicano de Pensilvania pidió a la Corte de Estados Unidos que detenga el conteo de los votos que están llegando con retraso.

Ante estas afirmaciones de Trump, al menos media docena de cadenas de televisión interrumpieron la transmisión del mensaje del presidente y candidato desde la Casa Blanca, la noche del jueves, por “mentir” a la audiencia sin aportar evidencia alguna. Entre ellas figuran ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN e incluso Fox, que en la campaña de 2016 lo respaldó.

Horas antes, Facebook bloqueó a un grupo integrado por partidarios de Trump, quienes hacían “preocupantes” llamados a la violencia e incitaban a interrumpir el conteo de votos de las elecciones en las que el mandatario aspira a un segundo gobierno.

La página “Stop the Steal” convocó a manifestaciones en Georgia, Nevada y Pensilvania.

Los hijos de Trump (como Donald Jr.) o sus allegados (como la portavoz del partido Republicano, Elizabeth Harrington) jugaron un papel clave a la hora de divulgar esta información falsa.

Los llamados a la acción incluyeron a veces incitaciones a la violencia, con eslóganes como #guerracivil, lo cual llevó a los simpatizantes de Biden a dar la señal de alarma y a pedir a Facebook que cierre la página.

El jueves al mediodía, ya no era accesible.

Los gigantes de las redes toman acciones

Twitter ya había censurado casi la mitad de los mensajes del magnate republicano desde la noche de las elecciones, advirtiendo sobre la naturaleza “engañosa” de sus comentarios.

Twitter y YouTube confirmaron haber vetado contenidos publicados en sus plataformas por Steve Bannon, un exconsejero del presidente Donald Trump, después de que llamara a asesinar a varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el epidemiólogo Anthony Fauci.

Twitter está colocando etiquetas a los tuits que proclamen la victoria de cualquiera de los candidatos, hasta que más fuentes que considera oficiales definan los resultados de la contienda.

Por ejemplo, etiquetó un tuit en el que Tommy Vietor, coanfitrión de Pod Save America y exfuncionario de la presidencia de Barack Obama, celebraba una victoria de Biden.

Twitter requiere que al menos dos fuentes oficiales declaren al ganador de las elecciones presidenciales antes de dejar de etiquetar los tuits así, dijo la compañía en una publicación ayer.