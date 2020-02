Brunch dominical

Hoy es un domingo de verano y quizá usted se encuentra con su familia disfrutando del sol en una de las playas de nuestro país. No es que sean pocas, ni feas. Pero no son suficientes para el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, que se ha empecinado en “recuperar” una, junto a la transitada cinta costera. Y ese no es cualquier sitio; es nada menos que el lugar más contaminado de nuestro litoral. Una persona con sentido común dirá “bueno, para que el alcalde tenga tanto interés en algo que está fuera de todas las listas de urgentes prioridades de la ciudad, seguramente será gratis”. Pero no es así. Los $120 millones de los fondos municipales que costará este castillo de arena, no vendrán con la marea, sino que serán drenados de los bolsillos de los contribuyentes del distrito capital. Si, porque si usted cree que esto será como ir a dar una vuelta a Veracruz, se equivoca. Mientras que a aquella playa la ha financiado la naturaleza con su caudal de recursos, la que nos pretende vender el alcalde traerá consigo el mayor gasto jamás incurrido por esta ciudad en un proyecto meramente recreativo. No le basta con empujarnos la playa, también piensa incluir una marina, un ferry hasta Darién y una noria, como si esta fuera la rivera del Támesis, en Londres. Todo esto es avalado sólo por las palabras del propio Fábrega, porque, hasta ahora, no parece que considere importante presentar planos, dibujos, maquetas o informes técnicos, de factibilidad o financieros, que respalden lo que dice. Si los residentes de la capital vamos a un plebiscito, ¿cuál será el objeto de la votación? ¿Una playa? ¿Cuál playa? ¿Una grande o chica? ¿Con arena o sin arena? Es un disparate llamar a todo el padrón electoral del distrito de Panamá a una votación, sin información elemental ni una agenda de discusión pública del tema, para valorarlo. Si nos metieron todos los goles del mundo con los proyectos de Odebrecht y FCC, donde abundaba información, ya sabrá usted a qué atenerse en cuanto a uno donde no la dan.

No crea que porque van a hacer una suerte de consulta pública usted va a tener oportunidad de participar en la decisión, porque desde ya, Fábrega anticipa que no acudirá mucha gente, y la votación será a mano alzada, sin derecho a usar la palabra. Como la “consulta” será en el teatro Gladys Vidal de El Hatillo, no se extrañe usted si lo encuentra repleto de funcionarios del Municipio de Panamá, ya que ellos -a diferencia de muchos electores- no tendrán que padecer el tranque de un día hábil, a las 5:00 p.m., para llegar allí. Así que si usted no quiere que $120 millones los tiren al mar, organícese desde ya con el más responsable de sus vecinos, para asistir y exigir que la alcaldía gestione con transparencia y participación ciudadana los asuntos importantes de esta capital.

A propósito, así como la marea se retira decenas de metros cada día para volver siempre con olas llenas de energía, el Brunch Dominical descansará hasta el 1 de marzo. Pero, descuide, porque regresaremos a tiempo para la consulta de la playa.