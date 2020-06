Brunch dominical

En pleno siglo XXI, a Luis Enrique Martinelli Linares se le apareció su propia Señora de Lourdes, mas no en aquella gruta francesa, sino en la famosa “Cueva” de las faldas del Cerro Ancón. Y no por dejarse ver en parajes tropicales se ha negado a hacer milagros. Por providencia divina, la magistrada María de Lourdes Estrada ha sido la ponente de las dos fianzas que el Segundo Tribunal Superior de Justicia otorgó a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, imputados en los casos Odebrecht y Blue Apple. No es el único favor que los hermanitos le deben a este ser celestial. El año pasado, Estrada –también como ponente– negó la prórroga para que el Ministerio Público siguiera investigando las coimas que pagaba Odebrecht. Y como las divinidades actúan en forma misteriosa, en ese milagro la acompañó José Hoo Justiniani, quien entonces ejerció como magistrado “suplente”. Sería interesante saber quién está prendiendo las velas. Ojalá que no sean verdes...

EL PASADO viernes, el portal Panamá Compra divulgó las cotizaciones que presentaron diversos proveedores para adquirir equipo médico e insumos para hacer frente a la pandemia, por un monto total de $33.8 millones. Las compras van desde camas y monitores de signos vitales, hasta ventiladores y máscaras de oxígeno. Así como constantemente nos ponemos gel alcoholado y usamos mascarilla para prevenir el contagio del virus, como sociedad tenemos que poner mucha atención a estas compras, porque la doctora Rosario Turner ya no está al frente de la situación para parar la tanda de penales que ya han disparado en compras asociadas con la pandemia. No olvidemos que si se trata de lavarse las manos, en eso son expertos los corruptos.

EN MEDIO de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, hay funcionarios que disfrutan las bondades del pluriempleo. La Contraloría General de la República, en atención a una solicitud de información del abogado Ernesto Cedeño, informó –cuatro meses después– que hay 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento en todo el país que reciben más de un salario, ya que gozan de licencia con sueldo en varias entidades del Estado. A la cabeza de este dudoso ranking está Raúl Jesús Valdés, alcalde de San Félix, Chiriquí, que recibe $5,371 mensuales del Minsa. También en el Minsa, los representantes de Santa Rita (Coclé), Ana Marisín González, y de El Barrero (Herrera), Pedro Miguel Duarte, tienen licencia con sueldo de $4,972 y $4,811, respectivamente. En la ciudad de Colón, el alcalde Rolando Alexis Lee –que ya una vez quiso aumentarse el salario a $14,300 al mes– tiene una licencia de $1,200 de la AMP. Debería ser un delito acaparar tantos privilegios.