Brunch dominical

Una vez más se vuelve a hablar de la “inmunidad” de los miembros del Parlacen. Pero, como casi siempre sucede, se hace partiendo de la equivocada premisa de que ellos deben ser protegidos de algo. ¿De qué hay que proteger a un miembro del Parlacen? Los diputados han podido mantener viva la inmunidad, con la excusa de mantenerse a salvo de acciones legales de terceros que intenten manipular su voto legislativo. Pero, ¿por qué habría que darle esa prerrogativa a alguien que ni siquiera hace leyes, ni aprueba nada con efecto vinculante? Hay tanta gente que va por la vida preguntándose por qué algunas personas tan cuestionables entran en la política; bueno, una inmunidad podría ser un excelente incentivo para ello. Y quizás ya es hora que nos lo quitemos del camino. ..

¿CUÁNTAS VECES ha juramentado el Parlacen a alguno de sus miembros en una cárcel? Es altamente improbable que eso haya sucedido. Si no hay un precedente semejante, entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el apuro de Carlos Rafael Fion Morales, secretario del Parlacen por la bancada de Guatemala, para hacer que los retoños sean juramentados, en pleno proceso de extradición a Estados Unidos? Fion Morales es quien giró la nota con las instrucciones para que la bancada panameña juramente a los hermanitos. No es la primera vez que intercede a favor de ellos. Cuando fueron capturados intentando abordar un vuelo a Panamá, sus abogados desenfundaron una nota del señor Fion, en la que certificaba que el Tribunal Electoral de Panamá expidió unas “credenciales” acerca de la escogencia de ambos como diputados suplentes para el periodo 2019-2024. Este disparate nos lleva a otra interrogante: si la única razón de un suplente es reemplazar al principal en sus ausencias, ¿qué pretende Fion? ¿Que sesionen desde una prisión militar en Guatemala o un centro de detención en Brooklyn? Esta es una muestra más de que no existe una razón válida para hacer la pretendida juramentación. ¿Qué es lo siguiente que hará este señor Fion por los Martinelli Linares? ¿Encadenarse frente a la prisión militar Mariscal Zavala? Al menos ya la facción del PRD y el diputado independiente Manuel Castillero dijeron que si saben contar, no cuenten con ellos.

NO HAY que perder de vista el bosque, por fijarse en estos dos arbolitos. Si la bancada panameña los juramenta, eso no debe afectar la solicitud de extradición que ya presentó Estados Unidos. Sin embargo, pocos han considerado el efecto que la juramentación podría tener sobre los casos ante la justicia. Para que no caigan en la tentación -y se libren de todo mal- los miembros de la bancada deberían rezar cada noche el texto del artículo 391 del Código Penal: “Quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”. Si finalmente son juramentados y ese organismo sale en defensa de ellos, quizá sería justo decir que el Parlacen se ha convertido finalmente en una organización criminal.