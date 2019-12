Brunch dominical

Si usted no sale de su asombro por las AK47 y demás aparatos desplegados en la reyerta en La Joyita, mire lo que sucede en las cárceles, ante la mirada impávida de nuestras autoridades. En el 2007, en una inspección al pabello 7 de La Joyita, encontraron una “celda de lujo”, con plasma, equipos de sonido, neveras, pisos de mosaico y paredes de azulejos. Wild Bill, desde la cárcel de David, actualizaba sus redes sociales, encontró novia en una cerca y contactaba a periodistas. En Punta Coco, hallaron teléfonos satelitales dentro de las celdas. El colmo fue el túnel que hace cuatro años descubrieron en Nueva Esperanza, Colón, que iba en dirección al centro femenino. Antes, en el 2003, en La Joya encontraron un túnel, cuando ya los reclusos habían cavado 12 metros. Pareciera que esta gente no se escapa, porque no quiere.

A PESAR de que la Lotería está frecuentemente ligada a escándalos que huelen a corrupción, parece que la Diosa de la Fortuna le ha permitido navegar con bastante tranquilidad debajo del radar de la opinión pública. Si nos remontamos a la época de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando se podía meter la pata pero no la mano, los kanguroleaks pusieron en evidencia que se utilizaba la institución con fines políticos. La encerrona montada por Felix Moulanier permitió conocer, frente a las cámaras y micrófonos de los medios, que la institución era casi un centro de campaña y de reclutamiento del Molirena, entonces aliado de CD. Ya en la administración Varela (2014-2019), mientras le dedicaban un sorteo a la JMJ, utilizaban las libretas de billetes y chances como instrumento para lograr la aprobación de una dispensa en la Asamblea, como revelaron los Varelaleaks. Y en los primeros seis meses de la presente administración, los Molirena pensaban sacarse la extraordinaria, a punta -nuevamente- de la repartición arbitraria de libretas. La nota diferente parece haberla aportado el presidente Cortizo, que les dio un parón en seco. Buena esa. Ahora, falta que caigan las cabezas de los responsables, para que el mensaje llegue a todos los rincones de su gobierno.

EL 15 de noviembre de 2017, según los mensajes filtrados por Varelaleaks, el entonces presidente Varela y la procuradora Kenia Porcell se ponían de acuerdo en cuanto a la versión de Jaime Lasso sobre los dineros recibidos por Odebrecht. Varela sugería que Lasso emitiera un comunicado, porque así lo podrían revisar “todos”, refiriéndose a él, Porcell y otros más, y porque así Lasso podría controlar lo que diría, en contraste con una entrevista, en la que es el periodista quien marca el camino con sus preguntas. “Él tiene su guión”, decía Varela, refiriéndose probablemente a la ecolalia con la que respondían los voceros panameñistas ante los cuestionamientos por los $10 millones recibidos por Odebrecht. Así, Varela le transcribió a Porcell prácticamente todo el contenido de lo que sería la versión pública de Lasso, y ella respondía “con algunos elementos a considerar”. El interés de Porcell por el manejo de este tema era tal, que cuestionó a Varela respecto a la conveniencia de dar la declaración en ese momento. Para que no quede duda del activo rol que desempeñó en el diseño de la estrategia, más adelante pregunta “¿en qué quedó lo del Colegio de Abogados? ¿Supo? ¿Mando un equipo de abogados nuestros a neutralizar?” A lo que Varela respondió que parecía que lo del Colegio estaba “controlado”. Y es así como los fondos recibidos por Odebrecht por el entourage varelista ha quedado en nada. Será que tendrá que venir el propio Marcelo Odebrecht a Panamá, a contar qué pasó.