Brunch dominical

Si hay algo que ha quedado demostrado tras nueve meses de pandemia es que el virus no tiene oídos, así que no puede escuchar los cuentos de los antivacunas, de los que creen en la ivermectina, los antimascarillas, los que propagan las teorías conspirativas, etc… Cualquiera se contagia si no sigue las medidas de bioseguridad. Y si necesita ayuda para confinarse, el Minsa está dispuesto a ayudarlo. Después de lo ocurrido en el centro comercial el día de la oferta de la zapatilla de J. Baldwin, anunció que están prohibidas las actividades que conlleven “aglomeraciones” en lugares públicos, comerciales y de cualquier índole. En las reuniones laborales, podrán participar hasta 10 personas y con distanciamiento de dos metros entre ellas. No queda claro qué ocurrirá con las iglesias y otros templos, a los cuales supuestamente se les había permitido abrir con el 25% de aforo. Las sanciones para los infractores será de multas de $10 a $100 mil. Así que si se la va a “rifar”, no deje la tarjeta de crédito en casa, por si acaso.

AQUÍ NO somos precisamente fans de la Amoacss. Pero el gremio ha lanzado unas advertencias, que no deben dejar indiferente a nadie. La situación actual que describe Amoacss es la de un “desborde sanitario”: hacinamiento de pacientes de Covid-19, morgues saturadas, ambulancias haciendo filas de “4 a 5 horas para ser recibidas”, pacientes que van para cuidados intensivos que deben esperar hasta 24 horas para ser ingresados a esa sala, aumento de contagios entre el personal de seguridad y de salud, e insumos y personal insuficiente para realizar la trazabilidad y la entrega oportuna de resultados de hisopados. Por todo eso, la asociación pide una reingeniería total del abordaje de la pandemia. La nota fue enviada el pasado viernes y ninguna autoridad se ha dado por aludida. En esto es que debería estar la administración de la CSS, y no justificando el traslado de partidas de la entidad a favor del Ministerio de la Presidencia. Y si la junta directiva no tiene nada qué hacer, que vaya a repartir bolsas con el Movimiento Todo Panamá. A ver si así aprenden algo.

LOS ABOGADOS de Ricardo Martinelli han dicho esta semana que hay “presiones” en la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá para que el nuevo juicio al expresidente sea agendado antes de abril de 2021. Y como prueba, muestran el video de un presunto funcionario que asegura que miembros del PRD están ofreciendo hasta $100 mil dólares para alterar el calendario de las audiencias. ¿Quién en su sano juicio tiene los bolsillos tan solventes como para competir, a punta de dinero, con el autoproclamado mayor empleador de Panamá? Según el equipo de Martinelli, ya no hay fechas disponibles antes de mayo de 2022. Si esto fuera el sistema inquisitivo, esa afirmación podría ser cierta. Pero en el SPA, a diario se dan mediaciones, acuerdos, confesiones de culpabilidad… fuera de acusados que inevitablemente mueren antes de un juicio. Por tanto, en el camino, hay fechas que van quedando vacantes. Y eso sucede gratis, sin que nadie tenga que pagar un centavo por ello. Ahora, si lo que ellos quieren es coaccionar al sistema para que, de todas maneras, el nuevo juicio no se celebre antes de mayo de 2022 o cuando ellos quieren, que lo pidan así a la Oficina Judicial y lo fundamenten legalmente.