Brunch dominical

En medio de la pandemia, José Gabriel Carrizo y Eyra Ruiz se han autoproclamado víctimas. El vicepresidente alega que por largos meses ha soportado “un sinfín de infundios, oprobios y calumnias”. Aunque hasta ahora ha aguantado “con estoicismo”, esa situación va a cambiar, dado que anunció que procederá legalmente contra los autores o promotores de las infamias. Eyra Ruiz también se hartó; culpó de sus males a las redes sociales y hasta regañó a la población. “En vez de estar recriminándonos, en vez de estar dándonos duro, pónganse contentos de tener un país [con] profesionales que están sacando la cara para que el Covid no acabe con nosotros”, dijo en tono casi desafiante. Según ella, recibe ataques por su condición de dama. “Yo quiero mandarle un mensaje a todas las mujeres profesionales… No permitamos que por ser mujer, nos estén cuestionando el triple o cinco veces de lo que cuestionan a un hombre”, señaló la ministra consejera. Y quizás su “consejo” no sea uno ofrecido al azar. Es mejor no olvidar que el 25 de noviembre de 2020 se promulgó la Ley 184, sobre violencia política, cuyo artículo 1 señala que esos son actos contra la mujer. Entonces sería razonable interpretar las palabras de Ruiz como una amenaza velada de emprender acciones legales contra quien la cuestione. Porque si alguien ejerce su derecho ciudadano, pero la increpada es una mujer (y es política), ya no se trata de un cuestionamiento, sino de violencia política de género. ¿Acaso la Ley 184 es una norma VIP, para un segmento VIP de la población femenina, sobre todo si se le asocia con vacunaciones VIP?

RUIZ TAMBIÉN dice que ha guardado silencio por mucho tiempo, pero eso (emulando a Carrizo) va a cambiar. “No me puedo quedar callada ante esto”. ¡Qué buena noticia! Al primer sitio al que debería ir a tomar “galletitas con café”, es a la fiscalía anticorrupción que investiga la vacunación en el ahora poco tranquilo barrio de Coco del Mar. Que haga como Itzel de Hewitt, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, que el viernes declaró por más de cinco horas. Esa sí tendría razones para sentir que es una víctima. Y no es que una persona en la posición de Miss Hewitt no tenga algo útil que aportar a la pesquisa, pero, ¿qué hay del hombre de la camisa de cuadritos rojos y blancos? ¿Están esperando que aparezca en el Kia blanco alquilado, con aquel maletín con las vacunas llevadas a Coco del Mar Suites?

OTRA QUE, como Miss Hewitt, sí tendría sobradas razones para considerarse víctima, es la jefa nacional de enfermeras, Eusebia de Copete. Después del incidente de la vacuna del rumiante, en lugar de llamar al beneficiario y a sus “allegados” inmunizados, el ministro interrogó a Miss Copete, ya que ella habría atendido al vacunado a domicilio, presuntamente con permiso de Eyra Ruiz. Más chocante aún es que este señor vive a una cuadra del parque Omar, donde había un lugar especial de vacunación, sin bajarse del carro. Encima, él no tenía ni que manejar de su casa al parque; eso podría haberlo hecho uno de los SPI que le da el Estado. Cuesta creer que esa “deferencia” se dio por filiación política o por “servicio honesto al país”, porque Martín Torrijos acudió el viernes a recibir su dosis de AstraZeneca, en el Rommel. Ojalá que mientras todos estamos contentos y ocupados dando gracias —siguiendo los consejos de la consejera— no terminen echando la culpa al conserje de Coco del Mar Suites, a Miss Copete y a Miss Hewitt, mientras los verdaderos responsables y sus privilegiados amigos se mueren de la risa, como suele suceder.