Brunch dominical

El pasado miércoles, Martinelli presenció el juicio en forma virtual, desde la comodidad de sus oficinas. Ese día, los periodistas (simples mortales que siguen el proceso desde una habitación al lado de la sala de audiencias) fueron bendecidos con la sublime experiencia de presenciar en pantalla eventos que no sucedían desde tiempos bíblicos. Martinelli, en forma casi milagrosa, se movía en su despacho sin apoyarse en la andadera con la que siempre se desplaza en Plaza Ágora. Se trasladaba sin limitaciones y sin preocuparle que aquellos incrédulos pudieran dar testimonio de su sobrenatural recuperación. En cierto momento, hasta logró elevar los pies sobre el escritorio. Al día siguiente, acudió en persona al juicio, pero con la andadera. Hacer milagros con efecto permanente requiere práctica y no dominar la técnica le hizo perder su buen humor. “¿Quieren ver la operación? Es una operación del carajo, como nunca en la vida nadie se la ha hecho aquí, ¡y me están jodiendo!”, espetó a los periodistas, como si hablara a detestables mercaderes en un templo. También se quejó porque alguien comentó que en pantalla salía bebiendo vino. Y -¡zas!- en ese momento, anunció otro milagro: “¡era una gelatina!” Aunque esa maravilla quizá esté inspirada en la obra de una de sus discípulas. No hay que olvidar que en 2017, Alma Cortés, termo en mano, acabó en el piso, tras una pelea en unos culecos. Según ella, ese día convalecía de una operación y su bebida, al menos a partir del momento de la pelea, era un té frío. No sabemos para qué compraron el Pegasus, porque con esos superpoderes, no se necesita un software para armar un dossier a los que no creen en él.

PASEMOS de una divinidad a otra. La junta directiva de la AMP no será capaz de hacer caminar a Lázaro pero de pronto descubrió que el contrato de PPC tiene una vigencia de 50 años (repartidos en dos periodos de 25) y no hasta 2022, como todo el país cree. Así consta en las actas de tres reuniones de la directiva, divulgadas por gestiones de Ricardo Lombana. Poco a poco se aclara el misterio de lo que pasó ahí, pero no se sabe por qué se declararon en “sesión permanente” por un mes, si habían decidido que la renovación de la concesión no estaba condicionada a una renegociación, ya que ésta era “automática”. Que se divulguen estas actas también permitió conocer que la AMP temía que PPC presentara un arbitraje, si no se extendía su contrato hasta 2047. “Le están evitando al Estado una demanda nacional e internacional, innecesaria, y están mandando un mensaje contundente de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica”, advirtió (como si fuese un mesías de PPC) el contralor Gerardo Solís. Aunque una auditoría de Contraloría determinó que PPC dejó de repartir más de $82 millones en dividendos, Solís argumentó que esos pagos no eran obligatorios. “Cualquiera que haya estado en una junta directiva y tiene acciones, sabe eso”, dijo este sabio. Acto seguido, propuso que el Estado vendiera su participación accionaria en PPC, sugerencia que fue bien recibida. Cual Judas, el único ahí que, en determinado momento, se interesó por fortalecer la posición del país frente a PPC, fue el viceministro Jorge Almengor, quien planteó la posibilidad de que el Estado se asegurara un pago mínimo de dividendos anuales, de revisar las tarifas y de recuperar terrenos que están en el polígono en concesión, pero que la portuaria no utiliza (aunque sí los subarrienda). No se sabe en qué quedó todo esto, pero cualquier cristiano sin mucha visión puede prever que ahora que PPC tiene la renovación garantizada, estas nuevas condiciones dependen de un milagro o un acto de contrición.