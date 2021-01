Bulos sobre la vacuna contra la Covid-19 inundan las redes

A pocos días de que el primer lote de 40 mil dosis de la vacuna contra la enfermedad Covid-19 llegue a Panamá, hay varios bulos sobre el producto biológico que vuelan como pólvora en las redes sociales. Dos de ellos son que la vacuna con ARN mensajero interviene directamente en el material genético de la persona que la recibe o que está elaborada con células de fetos abortados.

Ivonne Torres Atencio, directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, brinda respuestas científicas de por qué cada uno de esos planteamientos es falso, y dice que el mejor antídoto frente la desinformación es la información basada en evidencia.

Perfil académico

Licenciada en Farmacia, Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá.

Magister en Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, por la Universidad de Panamá.

Doctorado en Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.

Miembro de la American Association for the Advance of Science (AAAS).

Miembro de la Comisión Nacional de Medicamentos, organismo asesor del Ministerio de Salud.