‘Cada año, unos 14 mil niños dejan la escuela. En 2020, 57 mil niños no dieron clases, ni siquiera a distancia’: Mercedes Saturno

KNOCKOUT

¿Qué tan profunda es en este momento la crisis educativa?

Mucho. Cada año, unos 14 mil niños dejan la escuela. En 2020, 57 mil niños no dieron clases, ni siquiera a distancia; al menos el 40% de los niños está educándose por Whatsapp… y más del 50% de los mayores de 15 no va a la escuela del todo. La Unesco habla de una catástrofe generacional en términos educativos.

La pandemia amplió todavía más la enorme brecha que ya existía…

Sí, y aumentó las barreras de acceso a la educación para quienes no tienen internet o computadoras. Eso es lo más grave de las escuelas públicas, cuando la educación debería reducir la desigualdad.

¿Dónde se ven reflejados esos 14 mil niños que perdemos cada año?

La inasistencia aumenta el riesgo de embarazo adolescente, uniones tempranas, trabajo infantil, explotación sexual, delincuencia… los costos para el país, a la larga, son insostenibles.

En 2020, Meduca desarrolló pilotajes de educación semi presenciales en 19 escuelas. No hubo contagios. ¿Por qué no hay siquiera un plan de reapertura?

El Meduca tiene esto como un objetivo primordial, a pesar de que la reapertura podría dejar en evidencia las carencias terribles del sistema (todavía hay escuelas sin agua o sobrepobladas, por ejemplo), pero me gustaría saber en qué sustenta su postura el Minsa.

En este momento, ¿qué se permite?

El primer trimestre debe ser virtual. No hay ninguna razón suficiente para privar al niño de su derecho a la educación. Lo que era normal, regresar a las aulas, ahora parece no ser normal. Tenemos que dejar de vivir con el miedo aprendido y ajustarnos a la realidad, no podemos seguir ignorando la data científica.

¿Qué sugiere?

Una apertura gradual (según las facilidades de cada escuela), segura y voluntaria. Es la tendencia a nivel mundial.

Panamá es el país que ha tenido las escuelas cerradas por más tiempo. ¿Cuánto tomará recuperarnos?

No sabemos. Será nuestro más grande desafío. Toca salir a buscar a los niños que no volvieron y aprender a trabajar con aulas heterogéneas en las que habrá niños con muy distintos niveles y ritmos de aprendizaje. Hay niños que estuvieron prácticamente desvinculados de la escuela por más de un año. Un enorme reto será capacitar a los docentes para este fin.

¿Qué otra propuesta tiene?

Que cada escuela cree espacios de innovación pedagógica, para que los directores y docentes puedan pensar en las prioridades de la escuela, diseñar planes de mejora y analizar los niveles de sus niños. Y apoyarnos en programas educativos a distancia, como el Instituto Panameño de Educación por Radio, que lleva años ayudando a jóvenes y adultos desfasados.

¿Por qué los Caipi sí pueden abrir y las escuelas no?

No estoy clara.

¿Con contacto presencial, la calidad educativa es siempre mejor que con contacto virtual o depende de la calidad del contacto?

Depende... Podemos seguir apoyándonos en la tecnología para innovar, pero eso es muy distinto a educación 100% virtual. El presencial te da lo que el cerebro necesita: aprender haciendo. Y el trabajo colaborativo fija mejor el aprendizaje.

PERFIL Licenciada en Educación con énfasis en Educación Preescolar y Primaria con especialización en Administración Educativa, y maestría en Neuropsicología con énfasis en Educación. Cofundadora de EducaMente y coordinadora académica de la Academia Interamericana de Panamá

Llevamos 15 meses sin escuela presencial. ¿Cómo impactará en la educación de los niños el aumento del tiempo frente a la pantalla?

Mientras no nos permitan regresar a las aulas, ese tiempo en pantalla será inevitablemente más alto que el recomendado por los médicos. Y ese tiempo prolongado de pantalla generará fatiga visual, miopía, problemas posturales y problemas de atención. Es imperativo que se genere un debate público sobre las consecuencias de este cierre prolongado.

¿Han pensado las escuelas en enseñar a los niños medidas de bioseguridad?

De esa manera se educaría al 25% de la población del país.Seguro. Y nos hemos estado preparando en los protocolos. Necesitamos recibir a los niños para poder aplicarlos.

Su respuesta a los docentes que se resisten a volver hasta vacunarse.

Dar clases virtuales es muy difícil para los docentes. Volver a lo presencial es algo que debe ser visto con optimismo. A medida que transitemos este camino, lo iremos aprendiendo a hacer cada vez mejor.

¿Con qué frase convencería a un padre que envíe a su hijo a la escuela?

Las destrezas que le marcarán a tu hijo el éxito en la vida se adquieren en la escuela. No son sustituibles.

¿Y al Meduca, que abra las escuelas?

La data es clara y los derechos del niño deben ser la prioridad.