Carrizo insinúa lo que ya fue desmentido por la propia Policía

PROTESTA

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Sabrina Bacal, reiteró que la detención del periodista Juan Cajar, de La Estrella, fue una clara violación a la libertad de prensa e, incluso, a la institucionalidad, pues la Policía Nacional (PN) no acató la instrucción del presidente y jefe máximo de la PN, Laurentino Cortizo, de liberar al reportero.

Este fin de semana, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, al recordar que hace una semana Cortizo firmó la Declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa, aseguró que se requiere “hacer un esfuerzo para que los periodistas estén más identificados”, sugiriendo que Cajar no se había identificado plenamente en la cobertura de las protestas ciudadanas del jueves pasado, frente a la Asamblea Nacional, en las que fue arrestado violentamente por agentes la Policía Nacional (PN).

Para Bacal, la insinuación del vicepresidente Carrizo ofende la inteligencia. La PN ya había alegado que el periodista no estaba identificado, que no llevaba grabadora ni cámara, pese a que los videos evidencian que el reportero portaba su carné y que, en la práctica de esta profesión, muchos periodistas –especialmente de medios impresos– no utilizan estos equipos.

El propio Miranda fue a La Estrella a pedir disculpas y desmintió su comunicado.

Cajar reiteró que la PN mintió en un comunicado oficial y dijo que su detención fue una arbitrariedad.