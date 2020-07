Chile y Panamá lideran tasas de contagio

PANDEMIA

Panamá se convirtió en el segundo país de América que más casos de Covid-19 reporta por cada 100 mil habitantes.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la situación de Panamá hasta el pasado 7 de julio revela cómo la tasa de infectados viene ganando terreno en esta región del mundo.

Entre otros aspectos, el documento precisa que Panamá tiene una tasa de 927.7 infectados por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica en el segundo lugar entre los cinco países de las Américas que tienen la mayor tasa de incidencia, incluso por arriba de la tasa promedio de la región, que es de 570.1 por cada 100 mil habitantes.

Según la OPS, en América destacan con las tasas más elevadas de infectados por cada 100 mil habitantes: Chile (1,584.5), Panamá (927.7), Perú (908.6), Estados Unidos (862.6) y Brasil (742.2). El resto de los países está por debajo del promedio de la región.

De acuerdo con el informe, la posición que ocupa Panamá está directamente relacionada con el hecho de estar entre los países con mayor número de pruebas realizadas, junto con Chile y Perú y, por tanto, tener la capacidad para identificar una alta proporción de casos en la población.

En Panamá se hacen más de 3 mil pruebas diarias y la meta es llegar a las 4 mil en los próximos días.

La mortalidad

El documento de la OPS detalla también cómo la tasa de mortalidad –que no es lo mismo que tasa de letalidad– se viene incrementando día tras día en el país. La tasa de mortalidad se calcula con el total de la población del país, y la de letalidad se establece solo con la población contagiada.

De acuerdo con los expertos de la OPS, para el 16 de junio Panamá tenía una tasa de mortalidad de 10.1 por cada 100 mil habitantes, y para el 29 de junio pasó a 14.7 muertes por cada 100 mil. Para el 5 y 6 de julio, la última semana a la que se refiere el reporte estadístico, se elevó a 17.4 y 18.2 muertes por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Estos datos indican que la tasa de mortalidad del país en julio está variando un punto porcentual por día –en aumento–, aunque aún continúa por debajo de la tasa promedio para las Américas, que al 6 de julio era de 25.7 por cada 100 mil personas. Ayer, el Ministerio de Salud informó que la tasa de mortalidad está en 20.8% por cada 100 mil habitantes.

El balance

Para Jorge Luis Prosperi, experto en Salud Pública, el país está atravesando por un incremento exponencial de muertes y casos este mes.

El médico afirma que hoy ya se tienen más de mil casos por cada 100 mil habitantes en promedio, lo que calificó de “inquietante”, y coincidió con los planteamientos de la OPS sobre la razón del alza de los contagios: “Tenemos el aumento de casos porque estamos haciendo más pruebas de laborario y estamos llegando casi a las 4 mil por día”.

El especialista manifestó que el virus está circulando libremente por la comunidad y cada vez que una persona sale se encuentra con él. “Lo otro es que la cultura nuestra, de que le queremos jugar vivo al virus, no es muy buena y no ayuda. No tomamos conciencia y las personas no cumplen con las medidas sanitarias y de distanciamiento”, aseguró.

A pesar de este escenario, Prosperi es de los que opina que todavía hay tiempo para frenar la escalada de casos y defunciones, siempre y cuando “nos mantengamos enfocados y cada uno cumpla responsablemente con su parte”.