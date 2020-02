‘Comunidad internacional no toma en serio el coronavirus’

Epidemiología

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció ayer que los países no están invirtiendo lo suficiente en recursos para controlar el brote del coronavirus (Covid-19) ni desarrollar una vacuna prontamente.

Tedros Adhanom Grebreyesus, director de la OMS, manifestó que la organización ha pedido 675 millones de dólares para el plan de respuesta, y no está recibiendo suficiente financiación.

“Si no lo golpeamos fuerte ahora y usamos esta oportunidad, podemos enfrentarnos a un problema muy serio. No fue sin razón que dije que este virus es muy peligroso y es el enemigo público número 1 , pero no está siendo tratado como tal”, advirtió el jefe de la OMS.

Mientras, las cifras de casos y muertes siguen en aumento. Hasta ayer habían 74 mil 675 casos de coronavirus, y 2 mil 121 muertes, según datos de la OMS.

Por su parte, la Cancillería de Panamá informó que la única estudiante panameña que se encontraba en la ciudad de Wuhan, en China, ya se encuentra en Ucrania, donde cumplirá su período de observación epidemiológica, para, posteriormente, ser trasladada a Panamá.

La estudiante panameña fue traslada de Ucrania junto a un grupo de, al menos, 70 personas, entre ucranianos y extranjeros.