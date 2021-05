Constituyente: arranca carrera por las firmas

REFORMAS

El camino hacia una constituyente paralela por la vía de la participación ciudadana dio un paso importante.

El Tribunal Electoral (TE) otorgó la primera autorización a uno de los grupos que impulsa la iniciativa para empezar a recolectar las 580 mil 742 que se requieren para hacer la convocatoria.

Se trata del Movimiento Justicia Social, agrupación que podrá pedir el respaldo ciudadano hasta el próximo 3 de noviembre (seis meses).

Mientras tanto, Panamá Decide, otro de los movimientos que impulsa la constituyente paralela, se prepara para presentar ante el TE el memorial con la solicitud para comenzar a juntar las firmas.

Mecanismos para conseguir firmas El TE informó que el Movimiento Justicia Social podrá recaudar firmas de tres formas: videollamadas a través del Centro de Atención al Usuario, los quioscos multiservicios y de forma presencial, en las oficinas de la entidad.

Giulia de Sanctis, de la junta directiva de Panamá Decide, manifestó que se encuentran buscando “un consenso básico” entre la junta directiva de ese movimiento, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, sobre los temas prioritarios y la reglamentación de la elección de constituyentes.

Propuestas

Revocatoria de mandato presidencial, gabinetes representativos de los gremios, elección popular del Defensor del Pueblo y reformas al artículo 4 de la Constitución sobre derecho internacional son algunos de los temas que Galloway identifica como prioritarios para el Movimiento Justicia Social de cara a una nueva Constitución.

Calificó la actual carta magna de “militarista” y consideró que las reformas parciales que se le han hecho desde entonces “no responden a los intereses del pueblo”. Aseguró, además, que de llegar a las firmas postularían personas de su movimiento para que sean constituyentes.

De parte de Panamá Decide, De Sanctis dijo que buscan “un consenso básico” entre la junta directiva, las organizaciones de sociedad civil y los partidos políticos que los apoyan respecto a los temas prioritarios y la reglamentación de la elección de constituyentes.

Adelantó que buscan contar con lineamientos básicos que puedan plantear como movimiento ante el TE y la ciudadanía. “Queremos que se garantice un proceso electoral amplio, transparente, participativo y que se respete y priorice el pluralismo”, explicó De Sanctis.

“Preocupa el tema del reglamento, pues muchas veces el proceso electoral determina el resultado”, dijo.

Si se recolectan las firmas, el TE deberá reglamentar la eventual elección de constituyentes, por lo que lo planteado serían “sugerencias”.