Contagio de vacunados, en Chiriquí, debe investigarse

COVID-19

El contagio de personal del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social (CSS), en la provincia de Chiriquí, que se había vacunado requiere de una investigación epidemiológica precisa para conocer mayores detalles.

De los 55 casos de Covid-19 que reporta la CSS en esa instalación, solo uno no se encontraba inmunizado y requirió hospitalización.

Científicos indican que las personas vacunadas pueden padecer la enfermedad de forma leve o asintomática por lo que es necesario mantener las medidas de bioseguridad. Las vacunas evitan hospitalizaciones y muertes.

Vacunados pueden padecer Covid-19 leve: Sáez-Llorens

Las cantidad de casos, hospitalizaciones y/o muertes en personas vacunadas contra la enfermedad Covid-19 ofrecidas por el Ministerio de Salud (Minsa) son nulas.

Los primeros reportes de personas vacunadas que han presentado la enfermedad fueron confirmados a este medio ayer por la Caja de Seguro Social(CSS), luego de que se conociera del contagio en 55 trabajadores de la salud, de alrededor de 2 mil que laboran en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El director institucional de la CSS en Chiriquí, José Daniel Saldaña, explicó que de los 55 trabajadores con Covid-19 solo uno no había sido vacunado contra la enfermedad y requirió ser hospitalizado para recibir soporte de oxígeno.

Además, especificó que de los 54 restantes, 13 tenían una sola dosis de la vacuna, y 41 las dos dosis.

Saldaña remarcó que los trabajadores de la salud se encuentran en aislamiento domiciliario y la mayoría está asintomática o con leves molestias.

Los casos fueron detectados tras un barrido de pruebas por sala y se realizó la trazabilidad epidemiológica.

Búsqueda de causas

Los casos de infección luego de recibir la vacuna son poco frecuentes pero constituyen un claro recordatorio de que las personas vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad hasta que la vacunación sea más generalizada.

Xavier Sáez-Llorens, infectólogo, pediatra y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, indicó que la gente vacunada puede padecer Covid-19, aunque afortunadamente si se contagia su infección será mayoritariamente leve.

Además, las personas pueden presentar la enfermedad de forma asintomática, la cual es difícil de detectar, dijo.

En el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel de la ciudad de Panamá también se han registrado casos de Covid-19 en vacunados, aunque en menor cantidad: 7 casos, sin hospitalizaciones y muertes, de unos 2 mil 100 funcionarios de la salud.

‘La vacuna en el Hospital del Niño ha logrado 98% de efectividad’, dijo.

Datos precisos de vacunación en @Hospitaldelnin1 98% efectividad de vacuna Pfizer vs COVID, 100% vs enfermedad grave y muerte. Súper!!! pic.twitter.com/OpPW9IVxTe — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) June 16, 2021

Sobre el número de casos de Covid-19 en el hospital de Chiriquí, Sáez-Llorens sostuvo que se requiere una investigación epidemiológica precisa, en la que se evalúe toda la historia de los casos, sus contactos, cuándo tuvieron contacto con un algún positivo, si fue en la comunidad, entre otros aspectos.

“Es un trabajo epidemiológico que toma tiempo, pero debe hacerse, porque si no se hace la gente especula y evidentemente se disminuye la confiabilidad en las vacunas. Eso le corresponde al Minsa, siempre le hemos dicho que debe haber transparencia y datos abiertos, la salud pública es precisamente eso, pública, pero guardan celosamente la información y , aparte, a veces no divulgan en el tiempo adecuado o se demoran en las tabulaciones y eso es contraproducente desde todo punto de vista”, subrayó Sáez-Llorens.

La directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Ivonne Torres Atencio, enfatizó en que una persona inmunizada se puede contagiar de Covid-19, y que la vacuna previene enfermedad grave y muerte.

Consideró también que se debe realizar un estudio para determinar los factores que originaron esa cantidad de casos.

Entre las sugerencias de Torres Atencio está determinar el tiempo entre la primera y segunda dosis, así como verificar con las tarjetas de vacunación si las dosis son del mismo lote o de diferentes, para así descartar el tema del manejo de la cadena de frío.

Otro aspecto a tener en cuenta en estas investigaciones que se realicen es que deben incluirse las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 en circulación en el país.

Estudios científicos

Jocelyn Keehner y Lucy E. Horton, junto a otros miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de California (UCLA) y la de San Diego (UCSD), publicaron el pasado 6 de mayo en la revista científica The New England Journal of Medicine los resultados de una investigación interna: “El riesgo absoluto de dar positivo para el SARS-CoV-2 [coronavirus causante de la covid] después de la vacunación fue del 1.19% entre los trabajadores sanitarios de la UCSD y del 0.97% entre los de UCLA; estas tasas son superiores a los riesgos notificados en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus ARNM-12731 [Moderna] y la vacuna BNT162b2.2 [Pfizer/BioNTech]”.

Este estudio llegó a las mismas conclusiones de uno publicado el 21 de abril por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cuyos resultados fueron dados a conocer en mayo pasado, aunque con cifras diferentes.