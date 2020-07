Contratación directa pone en riesgo a pacientes

Una empresa bien conectada, que usufructúa bienes del Estado y que incumple protocolos sanitarios es la proveedora de servicios de aseo y lavado de ropa de cama para hoteles-hospitales durante la epidemia del coronavirus.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) ha rehusado responder preguntas sobre esta contratación directa. La salud de personas que luchan por no contagiarse o bien, que buscan librarse de la Covid-19 está siendo arriesgada.

Se trata de un servicio vital para la higiene de mil 315 habitaciones de hoteles-hospitales, en donde, hasta ayer había poco más de 670 pacientes hospedados.

El Minsa pactó con los hoteleros el pago de una tarifa de $15 la noche de habitación ocupada, más el 50% del consumo de electricidad. La tarifa no incluye la limpieza ni desinfección de habitaciones ni el lavado de ropa.

Estos últimos servicios están a cargo de la empresa Sicarelle Holdings, Inc. –confirmaron hoteleros–, que se dedica a la limpieza hospitalaria. Sin embargo, esta sería la primera vez que es contratada para el servicio de lavandería, lo que supone poca o nada de experiencia en un campo especializado por sus características sanitarias y de bioseguridad.

Según fuentes empresariales, el Minsa pactó con Sicarelle un pago que oscila entre $45 y $50 la limpieza diaria de cada habitación ocupada. Ello implicaría un gasto de aproximadamente $1 millón al mes.

Confirmar ese dato, empero, es tarea difícil si se considera que ni el Minsa ni la Presidencia han querido dar explicaciones sobre esta contratación, pese a que este medio lo ha intentado saber más de una decena de veces, desde el pasado 25 de mayo, incluso, invocando la Ley de Transparencia.

Usufructo del Estado

Este medio ha podido constatar que Sicarelle Holdings, Inc. utiliza agua, luz y espacio físico de, al menos, dos hospitales públicos para dar un servicio cuestionable.

La Prensa consultó a varias enfermeras y pacientes de diferentes hoteles. Estos fueron algunos hallazgos:

1.- La ropa se lava una vez a la semana: cada jueves y viernes se recoge y retorna semana y media después.

2.- O, en otros casos, hay pacientes que pasan la cuarentena de 14 días sin recibir ropa limpia por la falta de frecuencia en el lavado.

Kathya Espino, una paciente que estuvo alojada en el hotel Golden Tower 20 días, reveló que cuando llegó al hotel recibió la habitación con la cama sin tender y con una sábana que cubría el colchón. “La primera noche la pasé mal, con fiebre y un frío tremendo por no tener colchas”.

Las penurias no terminaron ahí. Espino tenía que lavar su su ropa en el baño. No fue hasta el día 17 de su estancia que le cambiaron sábanas y toallas después de insistir. “El personal del hotel dijo que se demoran ocho días en entregar la ropa limpia. Si me mejoro hoy y me pongo la ropa de ayer, me estoy poniendo el virus”, dijo.

Y la desinfección, dijo, consiste en verter un líquido con cloro en el piso y trapear. Las superficies no se limpian, en los últimos cinco días lo hicieron a su petición.

Otro paciente, Carlos Harvey, comentó que el aseo era cada dos días.

En cambio, los pacientes de la Covid-19 internados en hospitales se les cambia la ropa, sábanas y toallas, al menos, una vez y hasta cuatro veces al día, dependiendo de secreciones y fluidos. Para los pacientes en casa o aislados, este cambio y lavado de ropa debe ser, como mínimo, una vez al día, por bioseguridad, explicó la doctora y epidemióloga Felicia Tulloch.

La especialista precisó que el virus puede permanecer hasta ocho horas en la ropa, por lo que se deben extremar los cuidados. A su vez, la viróloga Sandra López Verges indicó que el cambio de ropa debe ser, al menos, una o dos veces al día. Y si la persona tose sin barbijo, hay que cambiarla inmediatamente, por la permanencia del virus en la ropa.

¿Lavandería fantasma?

La Prensa revisó unos 120 pagos en la Contraloría y Panama Compra hechos a Sicarelle Holdings, Inc. en el período 2012-2020. Estos pagos revelaron su área de especialidad: “aseo, limpieza y desinfección” de hospitales y oficinas. Nunca se le ha pagado por servicios de lavandería (ver nota relacionada).

Para esta pandemia, Sicarelle lava la ropa en el Hospital Regional Aquilino Tejeira, en Coclé; y en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel (Hisma), en Panamá.

Personal del hospital en Penonomé confirmó que para la labor de lavandería colaboraban funcionarios, pero evitaron dar sus nombres por temor a represalias.

En un pasillo, casi a la intemperie, próximo a la morgue del Aquilino Tejeira, hay dos centros de lavados caseros (ver fotografías) que usa Sicarelle para estos fines.

Contrario a los cuidados de una lavandería hospitalaria, la ropa es llevada y retirada en el vagón abierto de un vehículo utilizado, entre otros fines, para transportar ganado (ver fotografía).

La Prensa consultó a la hoy exdirectora médica del hospital (hasta junio pasado) Yanick Sánchez, sobre estos hechos, pero negó conocer la situación.

“No sabía que eso se está dando. He quedado anonadado”, respondió el actual director Ricardo Jaén.

En el Hisma, otras dos lavadoras caseras, iguales a las de Penonomé, se supone que lavan todo lo que producen los hoteles de la capital.

El director médico del Hisma, Rafael de Gracia, confirmó a La Prensa que Sicarelle utiliza, desde abril pasado, agua y electricidad del hospital, así como espacio físico para dos centros de lavado. A cambio, Sicarelle envió a 10 trabajadores para retirar la basura del hospital y llevarla a la tinaquera o a procesadores, una tarea para la que antes ocupaba a personal de mantenimiento.

De Gracia dijo que la basura ya no se acumula y que los funcionarios que hacían esta labor se ocupan de otras cosas. Es “como una especie de trueque. [Me dijeron], por favor, ayúdame con esto que no tengo dónde hacerlo y yo te mando gente, y [pensé] bueno, fabuloso”, dijo .

Dijo desconocer el monto del incremento de los costos del hospital por la presencia de los centros de lavado de Sicarelle o lo que esta cobra por este servicio, pero aseguró que el hospital y el sistema de salud “salieron ganando”.

“Me pregunto si ellos están lavando con filtros de bacterias y jabones especiales. No lo sé, [pero] un centro de lavado de casa no hace eso”, reflexionó, pero impidió a La Prensa fotografiar el lugar ocupado para ello.

Una presentación del Minsa ante la Organización Panamericana de la Salud sobre “preparación y respuesta ante el nuevo coronavirus” indica que “el manejo de la ropa hospitalaria y los desechos hospitalarios deben seguir los procedimientos de rutina establecidos”, y cita la resolución 510 del 28 de junio de 2019.

Esa resolución menciona que la ropa sucia “nunca” debe sacudirse o agitarse durante su manipulación, transportarse a la lavandería en contenedores lavables con tapa y siguiendo el correcto aislamiento sanitario que debe existir entre ropa limpia y sucia.

Las prácticas de bioseguridad tampoco se estarían dando en Chiriquí. Hubo quejas del tratamiento de esta ropa sucia en el Hotel Nacional, incluso por médicos, pero, a su turno, Gladys Novoa –directora regional del Minsa– aseguró que se hicieron las correcciones y tomaron medidas de bioseguridad para “hacer la barrera sanitaria como debe ser…”.

La Prensa intentó obtener la versión del titular del Minsa, Luis Sucre, pero no contestó las ocho llamadas ni los mensajes dejados en su celular con un cuestionario sobre esta contratación directa.

Tampoco lo hicieron los ejecutivos de Sicarelle Holdings Juan Carlos López y Mónica Rodríguez. No concedieron una entrevista telefónica y, pese a que solicitaron las preguntas por correo, después de 10 llamadas y correos, no respondieron.

Sicarelle Holdings, anexada al poder

Exfuncionarios relacionados con las instituciones con las que Sicarelle Holdings, Inc. tiene contratos han estado en su directiva.

La sociedad –inscrita en 2005– suma más de $85 millones en contratos y adendas con el Estado durante el período 2012-2020 con el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social, el Municipio de Panamá, el Metro de Panamá y el Hospital del Niño.

También fue contratada por $122 mil para la limpieza profunda, desinfección, lavandería, secado de ropa y disposición de desechos –entre el 24 de enero y el 24 de febrero de este año– en los cuatro centros que ocuparon los estudiantes que venían de China y cuya presencia fue rechazada por sus comunidades.

Actualmente, efectúa labores de limpieza y desinfección de ocho hospitales –entre esos, el San Miguel Arcángel y el Aquilino Tejeira (donde usa recursos públicos para lavar la ropa de los hoteles-hospitales), contratada por el Minsa desde agosto de 2017. Este contrato cuenta con 5 adendas.

El contrato de limpieza hospitalaria se vencía en mayo pasado. “La adenda 5 se refrendó en medio de la pandemia, porque se les terminaba el contrato. Me llamó la atención la cantidad de adendas que tenían [anteriormente]”, dijo el contralor Gerardo Solís, mientras sugería al Minsa licitar este servicio.

La actual viceministra de Turismo, Denis Guillén, fue directiva de la empresa de noviembre de 2017 a junio de 2019. Un mes antes de ingresar al Gobierno se retiró de la empresa.

La empresa la representa desde agosto de 2017 la abogada Karina Mirones Castro. Previo a trabajar en Sicarelle se encargaba de “dirigir, coordinar y dar seguimiento” a las licitaciones del Minsa entre 2010 y 2015, según describe su hoja de vida, publicada en el sitio web Linkedin.

El tesorero de la empresa, Juan Carlos López, y su esposa Mónica Rodríguez gerencian Sicarelle Holdings. Mónica es hermana de José Rodríguez, el que fuera piloto del empresario Gabriel Gaby Btesh.

Ambos hermanos fueron investigados porque figuraron como firmantes de la empresa Angel Wings Life Team Inc., vinculada a los llamados “vuelos fantasmas” pagados por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Mónica Rodríguez también fue secretaria general el Instituto Panameño de Deportes, entre 2014 y 2015.

El agente residente de Sicarelle –entre 2008 y 2019– fue Cort Abogados.

(Con información de Edilsa González Roca).