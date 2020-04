Copa suspendería todos los contratos laborales

Copa Airlines, con cerca de 9 mil 500 empleados, de los cuales 7 mil 480 pertenecen a las operaciones en Panamá , solicitó ante el Ministerio de Trabajo la suspensión temporal de los contratos vigentes a partir del 1 de mayo.

“Aun cuando en este momento la empresa no ha tomado la decisión de acogerse a esta suspensión, debe estar preparada para el caso en que esto sea necesario, en el contexto de una recuperación de sus operaciones que tomará muchos años y será gradual, debido a la severa crisis generada” por el Covid- 19″, dijo la empresa a través de un comunicado emitido ayer.

El Decreto Ejecutivo 81 del 20 de marzo de 2020, que norma la suspensión temporal de los contratos, establece que los “trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario”.Según el decreto, “esto no afectará la prima de antigüedad de los trabajadores”.