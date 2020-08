Cortizo: hospitales requieren médicos especialistas

CONTRATACIONES

El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, dijo que no se quedará de “brazos cruzados” en la contratación de médicos especialistas para que apoyen en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

El mandatario, que participó ayer en la entrega de bonos a productores del área de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, aseguró que no hay contratación “todavía” porque están en “un proceso de ver esa posibilidad, y obviamente debe pasar por los gremios...”

A su vez, pidió a médicos especialistas que laboran en el sector privado acercarse a las autoridades de salud para ser contratados por servicios profesionales.

“Cualquier médico especialista, que se acerque, y nosotros podemos contratarlo como servicios profesionales, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, yo no me voy a quedar con los brazos... Si tenemos panameños especialistas enhorabuena. Pero si no, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos? Que nos digan”, remarcó.

Cortizo reiteró que no se quiere contratar médicos generales, sino especialistas, sobre todo con la reapertura del centro de convenciones Figali para albergar paciendes positivos de Covid-19.

Algunos dirigentes de los gremios médicos del país ya dejaron claro que no avalan la contratación de especialistas extranjeros. El jueves enviaron una nota al ministro de Salud, Luis Sucre, en la que plantearon al menos cuatro argumentos que sustentan su rechazo a dichas contrataciones.

Una de sus alegaciones es que se desconoce la experticia e idoneidad de sus colegas en el manejo de pacientes de alta complejidad. Sobre esto , Cortizo dijo que “no es que nos van a estar mandando a cualquier persona”, pues debe tener idoneidad.

Los gremios también adujeron que el suministro de los equipos de protección personal es ya insuficiente para los médicos que laboran en los hospitales públicos, y que les “preocupa” que la atención que brinden los especialistas extranjeros no sea “acorde con los estándares que se requieren”.

En la nota enviada a Sucre y que está avalada por la Sociedad Panameña de Medicina Interna, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, la Asociación de Neumología y la Asociación de Cardiología, se pide, entre otras cosas, hacer una integración temporal del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para garantizar la cobertura de la atención en todo el país. Asimismo, garantizar que las plazas de médicos generales –cerca de 400– sean adjudicadas.