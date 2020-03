Credenciales retoma debate de reglamento

ASAMBLEA nACIONAL

Que se elimine la posibilidad de que los diputados puedan introducir modificaciones sin ninguna relación con los proyectos en discusión (camarones legislativos) y que las fusiones de los proyectos sean aprobadas por la mayoría de los diputados de una comisión. Estos son algunos de los cambios en el segundo bloque del proyecto de ley que busca reformar el Reglamento Interno de la Asamblea, discusión que retomará hoy la Comisión de Credenciales.

La Comisión dividió en tres bloques el debate de la iniciativa legislativa que impulsan los diputados perredistas Gonzalo González y Raúl Pineda. Este proyecto dejó por fuera artículos que buscaban transparentar la gestión legislativa que estaban en un proyecto que presentó el diputado independiente Juan Diego Vásquez, lo que ha provocado cuestionamientos de parte de la sociedad civil organizada.

El pasado 18 de febrero se aprobó el primer bloque del proyecto: del artículo 1 al 12. Mientras que el que se discutirá hoy comprende desde el artículo 13 al 22, y el tercero va desde el artículo 23 al 34.

Lo que discutirán

En el segundo bloque, que se retoma a partir de las 11:00 a.m. de hoy, según explicó Roberto Ábrego, presidente de esa instancia legislativa, se establecen algunas prohibiciones a los diputados. Se plantea la forma de aprobación y el procedimiento para abordar proyectos objetados por el Ejecutivos, así como las modificaciones en primer debate.

Por ejemplo, se señala que las comisiones podrán introducir las reformas que crean conveniente, “siempre y cuando tengan vinculación material o conceptual con el tema del proyecto debatido en su seno”.

Se plantea, además, poner limitantes a los diputados en las intervenciones que hagan en el pleno legislativo cuando se trate de la comparecencia de funcionarios. Se propone que el tiempo será de “30 minutos por una sola vez”. Ahora se permite una segunda vuelta.

Se prohíbe a los diputados hacer alusión personal de otro diputado, de hacerlo el diputado aludido tendrá cinco minutos de derecho a réplica. No obstante, los diputados no podrán hacer uso del derecho a réplica durante el periodo de incidencias, no se concederán réplicas sucesivas.

También se otorga un plazo de siete días para que los diputados después de discutir un proyecto en primer debate lo devuelvan al pleno. En un principio, el diputado Vásquez había planteado la necesidad de que se presentara en 24 horas.

Además, se establece que, si dos o más proyectos o anteproyectos versan sobre la misma materia, la comisión podrá fusionarlos, sin embargo, esta fusión debe ser autorizada por la “mayoría absoluta” de los miembros de la comisión. Es decir, nueve votos.

También se propone en el artículo 19 que después de cumplir siete pasos, la secretaría general de la Asamblea podrá publicar, de forma oficial, en el sitio web los proyectos de ley que han sido aprobados en tercer debate, corregir los errores gramaticales, la inclusión de las propuestas aprobadas en segundo debate, entre otras. “Una vez cumplido el trámite señalado, dicho proyecto de ley será publicado, en su forma final, en el sitio web de la Asamblea para el seguimiento ciudadano”.

Lo aprobado

En el primer bloque se aprobó que las licencias de los diputados sean por 60 días, por el periodo de sesiones, a razón de una semana por cada mes de sesiones y no se establece un esquema de descuento de salario por las ausencias de los diputados. Y que el descuento solo sea aplicable cuando el pleno no sesione por motivos de ausencia de los diputados.

Asimismo, que las sesiones del pleno sean de lunes a miércoles de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. y los jueves 9:30 a.m. a 1:00 p.m. También, que los diputados y quienes se presenten en el recinto legislativo usen traje de calle (saco y corbata).

En la propuesta que pretende aprobar en primer debate la Comisión de Credenciales no se hacen cambios a las prerrogativas que reciben los diputados, como la importación libre de derecho de introducción y demás gravámenes de dos vehículos durante el periodo constitucional.

Eso está contenido actualmente en el artículo 230 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (Ley 49 de 1084).

Estas prerrogativas, además de la libre importación de autos, incluyen franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional, y pasaporte diplomático.