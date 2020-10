‘Creo que el caso Odebrecht se va a caer’

Knockout

¿Desde cuándo el Panameñista recibe plata de Odebrecht?

Desde antes de 2009, cuando Varela corrió como vice de Martinelli. Se venía de unas primarias que dejaron deudas muy grandes y había que competir con el PRD. Como en todas las campañas, los candidatos buscan fondos.

¿En cuántas campañas ese partido recibió dinero de Odebrecht?

Dos: 2009 y 2014.

Si los fondos por los que usted es investigado eran para hacer política, ¿por qué no entraron a las cuentas de la campaña, en vez de triangularlas a través de fundaciones y sociedades?

No se crearon fundaciones para hacerlo. Es mi fundación desde hace 20 años.

Le repito la pregunta.

Porque no queríamos que el candidato de CD conociera nuestros donantes.

Pero las cuentas privadas no son de conocimiento público…

Pero su manera agresiva de atacar a los donantes era impresionante.

La ley electoral de ese entonces ya prohibía tercerizar las donaciones…

Creo que decía que no se podía recibir donaciones de empresas extranjeras.

Y Odebrecht, ¿era una empresa local?

Pero ellos tenían sus oficinas aquí.

Vuelvo a la tercerización. ¿No vio nada raro en recibir fondos a través de una fundación y luego entregarlos al partido?

Nada ilegal. Éramos oposición, no teníamos que ver con obras y Odebrecht era el Microsoft de esa época…

Pero tercerizaron las donaciones...

No sé eso.

¿Nunca sintió que era algo indebido?

No ilegal, pero tengo claro que lo ideal hubiera sido recibirlo directo en las cuentas del partido. Pero quisimos ocultarlo.

¿Quién más donó, que lo ocultaron?

Entiendo que los Motta, los González Revilla y los empresarios más grandes de este país mandaron plata de cuentas offshore a las mismas cuentas que usamos nosotros para pagar la campaña.

¿No le parecía raro recibir plata de un contratista del Estado?

La mayoría, sino todos los contratistas, aun hoy, donan directo, indirecto o por debajo de la mesa, a todos los candidatos. Si queremos ser hipócritas, es otra cosa.

¿Cómo registraron esa plata en el TE?

Reportar era obligación de Varela, no mía. Entiendo que reportó lo que recibió a título personal en su cuenta política.

Sin reportar lo que había recibido usted… ¿En qué se usó esa plata?

Cuentas de proveedores de la campaña, y se beneficiaron todos los candidatos.

Entonces, ¿por qué el partido dice que no recibió nada de Odebrecht?

Doble discurso. Las cuentas pendientes, $6 millones, se pagaron con dinero de Odebrecht. Y todo lo que se recibió se usó para las campañas... alcaldía y otros.

O sea, Blandón...

Sí. Por eso me sorprende que diga que el partido no se benefició, cuando él fue uno de los que más se benefició.

¿Por qué recibieron efectivo?

No recibí efectivo. Yo cambié cheques a través de terceros y familiares para pagar la planilla de la estructura de la campaña.

Usted recibió dinero para la campaña, pero después también. ¿Por qué?

Porque luego vino la convención, donde hubo nuevamente que financiar.

Para esa fecha, ya Odebrecht no era el ‘Microsoft de la época’. ¿Por qué siguieron recibiéndoles plata?

No recuerdo que ya estuvieran en líos.

Lo estaban y siguieron recibiendo contratos del partido al que ayudaron a llegar al poder. ¿Eso no le hizo ruido?

Yo ayudé a que ganaran, pero en 2013 terminó mi ayuda.

¿Por qué?

Quedé afectado por el caso de mi hija y no quería tener que ver con plata que no fuera mía, y el monto pendiente de cubrir por deudas del partido me pareció alto. Le di la cuenta a Rabello: si quería, que la pagara directo, pero no a través mío.

¿A quién le pasó esa batuta?

No sé quién lo siguió manejando.

¿Quién era su contacto en el partido?

Jorge Concepción, Varela, Blandón, Popi, Alcibiades, Duboy, Beby…

¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo recibía después de usted?

Varela recibió $1.1 a su cuenta política. Proveedores locales, $750 mil. Planilla de la campaña, $600 mil. Cuentas de Álvaro Tomas para pagar proveedores, como $700 mil. Y $3.6 millones a proveedores internacionales.

¿Entre ellos a Hong Kong?

No. A un proveedor en China.

¿Manejado por el Grupo Carretero?

Entre ellos, y unos empresarios chinos.

¿Por qué Tomas no fue investigado?

No sé. Decisión del MP.

Y Popi Varela, ¿no recibió nada?

$125 mil. Entiendo que lo reportó.

¿Usted cobraba por intermediar?

No.

Y, ¿por qué lo hizo? ¿No había nadie del partido dispuesto a exponerse?

Con la cercanía y confianza que me tenían a mí, no. El papá de Varela era como mi papá; nuestras abuelas son hermanas. Es una relación de años donde había, en fincas, transacciones mucho más grandes que lo que vimos con Odebrecht. Todavía tenemos seis o siete fincas juntos.

Dice que no cobró por intermediar. En 2009, ¿recibió $750 mil en Fundación Don James para usted y sus obras sociales, para que la empresa tuviera un trato VIP con Varela?

Ese fue el inicio de la relación. Para tratamientos de reproducción pro bono. Pero por la necesidad terminé apoyando con el 100% a la campaña.

Y, ¿fue entonces, entre 2009 y 2013, que recibió los $10 millones?

No fueron 10 millones. Fueron 6.7.

Fueron $300 mil en Don James; $500 mil a Jaime Lasso proveniente de su sociedad Poseidon; $116 mil en su sociedad BV Tech; $5.4 millones en Poseidon, y $3.7 millones en Jiu Shun. Eso da $10.1 millones.

Es absurdo sumarme a mí lo que yo le pagué al proveedor.

En 2010, ¿recibió $1.5 millón por su ayuda al proyecto Curundú o no?

Lo que se recibió no tenía nada que ver con las obras. Yo no sabía de la Caja 2.

¿Usted no preguntaba de donde salía la plata que recibía?

Nunca negociamos un monto específico… Yo no tenía mando ni jurisdicción. Se dieron apoyos espontáneos. Rabello pudo haber aclarado si yo conocía esa Caja 2, si tuve injerencia en la adjudicación de alguna obra o se me reconoció algo por eso.

Pero dice que en 2013 se le mandó a la empresa las facturas pendientes del Panameñista. Eso, ¿cómo sería un ‘apoyo espontáneo’?

Les dijimos que teníamos esa deuda y les pedimos, si podían, que la pagaran.

¿Cuál era el interés de Odebrecht en donar, entonces, si no era para recibir obras después?

No sé. No se conversó sobre eso jamás.

Usted recibió plata a través de dos sociedades: Poseidon, con cuenta en Meinl Bank, y BV Tech, con cuenta en Antigua Overseas Bank. Bancos controlados por operadores de la Caja 2. ¿Casualidad?

¿Cómo iba a saber yo eso? Yo siempre había tenido cuentas offshore.

Su hija era la beneficiaria final de Poseidon, que recibió plata de una de las mayores sociedades de Caja 2 (Innovación) y del operador Olivio Rodrigues. ¿Ella no sabía lo que recibía?

Ella no tiene nada que ver. Ella solo firmaba en todas mis cuentas. Ni siquiera sabía de dónde venían esos fondos.

Los fondos que manejó Carlos Duboy, ¿eran los fondos que usted proveía?

No. Duboy fue antes que yo. En 2008.

¿Siente que Duboy ha recibido el mismo trato que usted ante la justicia?

Cada quien recibió el trato, según lo que colaboró o no. La pregunta sería si los demás que participaron en el esquema recibieron mi mismo trato. Yo he ido a declarar hasta con mi abogada incapacitada. Y los que insultan, amenazan a fiscales y se niegan a decir la verdad, tienen la misma medida que yo. Y date cuenta, el 90% de las críticas va al panameñismo, que recibió nada en comparación con otros que no lo han explicado. Son mil millones versus 10 millones. ¿Dónde está el balance?

¿10 millones o 6.7 millones de dólares?

6.7 millones.

Usted decía que era lobista y que por eso era el puente entre Odebrecht y el Panameñista. ¿Lobista de Odebrecht, del partido o de ambos?

De ambos. El que te contrata de lobista es la empresa, no el partido.

Pero usted dijo que no recibió nada por la intermediación…

Lo que recibí lo entregué al partido y al candidato. No es que no lo recibí…

¿Quién era lobista de Odebrecht antes que usted? ¿Blandón padre?

Eso es lo que se comenta.

Como lobista, ¿a quién le presentó a Rabello?

A Popi, Alcibiades, Duboy… A todos los que ellos pensaron que podían ayudarlos.

¿Cómo conoció usted a Rabello?

En la inauguración de la autopista Panamá-Colón.

¿Cuál era y cuál es su relación con él y con Varela?

Con Rabello, ninguna desde 2014. Y con Juan, me distancié en su gobierno, porque no me sentía cómodo con algunas cosas.

¿Con qué?

Paso.

¿Qué sabe de la plata que recibió Rosas y Rosas de Odebrecht?

Ni idea. Me enteré de eso después.

¿Está arrepentido de esa experiencia?

Viendo para atrás, claro que sí.

¿Siente que fue un tonto útil?

No. El objetivo y la causa eran buenas.

¿Esto le ha afectado su reputación como médico y como persona?

100%. Muchos pacientes me preguntan si aun ejerzo. Tenía pacientes de todos los partidos y eso ha cambiado. Tengo enemigos que ni conozco.

¿Qué diferencia hay entre la plata que recibieron el Panameñista y todos los demás, si todo venía de la Caja 2?

100% distinto. Nosotros recibimos el 90% de los apoyos estando en oposición y jamás negociamos porcentajes con los contratistas en el gobierno.

¿Cómo usted sabe eso, si en teoría se alejó en 2013, antes del gobierno?

No hay denuncias por eso…

Hay quienes alegan que Ana Belfon cerró su investigación, que luego reabrió Kenia Porcell, porque los fondos que recibió usted tenían el mismo origen que los fondos que obtuvo la gente de Martinelli. ¿Qué opina?

Eso lo habrá sabido Martinelli, que tenía acceso a toda la información.

¿Cómo cree que termine su caso?

Creo que, por errores procesales, se caerá. No llegará a juicio. Y por eso decidí hablarte. Para dejar plasmada mi versión.