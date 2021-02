Críticas a Sucre, Alexander y Mouynes

Como lamentable consideraron dirigentes de la sociedad civil la participación de los ministros Luis Francisco Sucre, de Salud; Héctor Alexander, de Economía y Finanzas; y Erika Mouynes, de Relaciones Exteriores, el lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Las quejas se centraron en que los ministros no pudieron explicar preguntas puntuales sobre la economía y la pandemia. Además, algunos cuestionaron que se hable de una reforma fiscal en estos momentos.

Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana, dijo que es una lástima que haya ministros que no puedan siquiera articular cuál es el plan estratégico en el corto, mediano y largo plazo para sus carteras.

Opinó que antes de hablar de una reforma fiscal, se debe hablar sobre dónde están los millones de Odebrecht y de los otros escándalos de corrupción registrados en el país.

Mientras, el politólogo Richard Morales indicó que aunque el ministro Héctor Alexander habló sobre una estrategia de reactivación anticíclica, no logró sustentar ese plan más allá de mencionar algunos elementos desperdigados y una ambigua alusión a una reforma fiscal.

Dijo que Sucre demostró un pobre dominio técnico de los problemas de la pandemia.

En tanto, el abogado Alexis Zuleta admitió que “hay que buscar formas y mecanismos sumarios y expeditos tecnológicos que combatan la burocracia en los cobros de impuestos, tasas, contribuciones y derechos”.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, apuntó que “Panamá tiene que establecer reformas al sistema impositivo, de tal manera que se garantice una mejor justicia distributiva”.

“En la actualidad, son los trabajadores los que pagan mayormente impuestos, mientras que el gran capital no paga impuestos sobre sus ganancias. Las grandes transacciones financieras y las ganancias del gran capital no pagan el impuesto suficiente sobre sus ganancias [y esa] es una de las razones de que Panamá sea de los países con la peor distribución de la riqueza”, agregó.

A su juicio, cualquier modificación tributaria debe ir encaminada a la mejor distribución del ingreso.

Por su parte, José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, dijo que tras la comparecencia de los ministros ante el pleno legislativo le “ quedó claro que el Ejecutivo piensa que todo lo han hecho bien, que nos están haciendo un favor y que tienen cero tolerancia a la crítica”.

“También es evidente que no hay plan ni para reactivar la economía ni para el manejo adecuado y transparente del proceso de vacunación. Estoy totalmente en contra de siquiera considerar el aumento de impuestos mientras no racionalicen el gasto, eliminen subsidios e incentivos fiscales a grandes empresas, y no presenten un plan consensuado de reactivación económica”, puntualizó.