CSS crea comité para invertir sus reservas

Jubilaciones

Antes de analizar las reformas del sistema de pensiones, las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) encaran el desafío de aumentar la rentabilidad de las inversiones y el de darle un uso eficiente a sus inmuebles, que hoy representan un gasto en vez de ingresos.

En total, son poco menos de 9 mil millones de dólares en inversiones en valores del Estado, depósitos en bancos estatales y banca privada; y bienes disponibles para la venta, cuyo plan de manejo será decisivo.

Ello pondrá a prueba la administración de la CSS, encabezada por Enrique Lau Cortés. Será la carta de presentación de la entidad previo al inicio de un diálogo nacional para rescatar el subsistema de reparto definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hoy en crisis.

Lau y su equipo reconocen que se deben hacer ajustes administrativos, operativos y financieros -incluyendo más recortes de gastos- para demostrar que existe el compromiso de una administración más eficiente. Por ello, ha creado un comité para invertir mejor las reservas.

La reforma al sistema de pensiones en otros países ha incluido el compromiso de mayores aportes a los fondos de pensiones por parte del Estado y el aumento de la edad de jubilación.

En el caso de Panamá, Lau dijo ayer dijo a este diario: “Me resisto y me niego terminantemente a tener que estar especulando si vamos a tener que subir la edad de jubilación o subir la cantidad de años de cotización. Hay muchas cosas que hacer primero antes de hablar de esos temas. Yo no hago nada sin un diagnóstico previo y tiene que estar basado en evidencia y no es supuestos”.

Así reflejó la necesidad de tener estudios actuariales y estados financieros fidedignos para iniciar el diálogo para las reformas.

En tanto, Óscar Ramos, vocero de la Presidencia, dijo en nombre del gobernante Laurentino Cortizo, que se esperan los estudios y balances actuariales para actuar de manera responsable.

“El país será informado de manera oportuna, como ha sido característica del Presidente en todos los temas de interés social”.