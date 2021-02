‘Después de la luna de miel pasa la anestesia’: Judy Meana

KNOCKOUT

Dice Pérez Balladares que es kafkiano haber pasado de subalterna a jefa del alcalde, y luego a subalterna nuevamente... ¿Coincide?

Sí, es verdad. Lo acepto.

¿Es verdad que se reunió con Lombana y eso le molestó a Cortizo?

No sé si le molestó, pero sí me reuní.

¿Cuánto cree que influyó en su destitución su declaración sobre la poca transparencia de Carlos Aguilar?

No sé, no me dijo nada de eso.

¿Cuánto de político cree que hubo en la decisión de Cortizo?

Bueno, puso una figura PRD, ¿no? Y me pareció demasiado rápido el cambio.

¿No le dijo por qué la sacaba?

Me comentó que unos representantes se habían quejado. No profundizó, aunque sé que es porque los ciudadanos me llamaban a mí directamente y yo los atendía sin avisar a los representantes.

¿A qué representante le molestó eso?

Trudy, de San Miguelito. Luego ya no pasó más, porque ya después les avisaba.

¿No sospechaba que la iban a sacar?

No. Tres días antes vi que lo sacaron... Le pregunté a la ministra de Gobierno y me dijo que no sabía qué estaba pasando.

Alianza PRD-Molirena. ¿Más fuerte que la roca de Gibraltar o se acabó el romance?

Después de la luna de miel pasa la anestesia y se empieza a ver si el amor es real.

Y usted, ¿sigue pensando que es real?

Yo sí soy auténtica. Ellos, no sé.

En estos 10 meses, ¿en qué se ha dado cuenta que la ciudadanía tiene razón?

En la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.

En eso, ¿qué nota le pone al gobierno?

3 pela’o.

A pesar de haberse reunido ya, el Consejo Municipal incluyó en agenda la restitución de su licencia para el próximo viernes. ¿Reto al presidente?

No quisieron meterlo en la agenda.

Por otro lado, ¿el alcalde ya la atendió o sigue muy ocupado?

Ocupado, me dijeron. Ya pedí mi cita, pero no me han dicho para cuándo.

Entonces no está ejerciendo ni como gobernadora ni como vicealcaldesa.

Así es. Ya Carla García asumió y yo no puedo ejercer hasta que el alcalde me asigne mis nuevas funciones.

¿Los gobernadores deberían ser elegidos por votación popular o deben seguir siendo nombrados según roscas?

Sería muy bueno si fueran electos.

Lo piensa ahora que la sacaron, ¿no?

Es que antes no sabíamos para qué servía el gobernador.

Y, ¿para qué sirve?

Para inspeccionar obras y proyectos del gobierno central en la provincia.

¿Para eso no están los inspectores de cada entidad y la Contraloría que, a diferencia de los gobernadores, sí tienen poder coercitivo?

Sí, falta ver si ellos estén cumpliendo. El gobernador podría alertar sobre eso.

¿Cuántas veces alertó usted sobre eso?

No recuerdo ninguna vez.

Y la Gobernación le rinde informes al Ejecutivo, de lo que el propio Ejecutivo hace mal. ¿Qué sentido tiene eso?

Uno puede decirle al presidente si algo falta, por ejemplo, en alguna comunidad.

¿Cuántas veces se reunió con el presidente en estos 10 meses?

Una. Pero me reunía con la ministra todas las semanas.

Fábrega dijo que cuando se aburriera de abrir balotas podía volver. ¿Le gustó abrir balotas?

Sí, fue emocionante. Pero casi ni abrí, porque cerraron la Lotería.

¿Intermediar entre ciudadanos y entidades era parte de sus funciones?

No, pero me buscaban.

¿Entre sus funciones como gobernadora estaba hacer charlas?

No, pero lo hacía en las noches.

¿Cómo se le ocurrió hacer una con Gilberto Boutin y Corina Cano... sobre derechos humanos?

Yo quería que estuvieran juntos en el mismo panel.

Un gobernador puede separar al alcalde si viola la ley. Fábrega la violó yendo a la playa en cuarentena. ¿Por qué no hizo nada al respecto?

Porque la ministra me dijo que estaba impedida para conocer el caso.

¿En qué quedó ese caso?

Pregúntale a la vicegobernadora.

¿Nunca vio un conflicto de interés en asumir un cargo en el que debía investigar a su jefe?

No pensé en eso.

¿Se arrepiente de no actuar con firmeza contra La Fragata, parte 1? O, ¿volvería a ser tibia?

Yo informé al Minsa y a Seguridad…

Dijo que el que tuviera las pruebas que las presentara… ¿El video no bastaba?

Sí, pero buscaba que los que estuvieron ahí fueran y denunciaran.

¿Repartir bolsas de comida era parte de su trabajo?

Todos lo estaban haciendo, en apoyo a Panamá Solidario.

Eso aceitaba sus aspiraciones políticas. Y lo posteaba. ¿Es eso correcto, tomando en cuenta que lo que se retrata es miseria y dolor?

Yo no lo veo así, pero después de tu glosa dejé de hacerlo.

¿Cuál es su opinión del plan de Fábrega de hacer un nuevo mercado de mariscos al lado del actual, al doble del costo anunciado hace seis meses?

Quisiera ver eso... Ojalá me lo muestre.

¿De cuánto fue la multa a Beirut por robar espacio público, cosa que sigue haciendo?

Está en manos de la Alcaldía ejecutarla.

Esa supuesta multa se puso cuando usted era vicealcaldesa, se mandó a la Gobernación para resolverla y usted envió la resolución a la Alcaldía en noviembre. ¿De cuánto fue la multa?

Esos casos son privados, prefiero que le preguntes al alcalde…

¿Por qué son privados?

Es mejor que el que ejecuta lo informe.

¿Qué extrañó de trabajar con Fábrega?

Su sentido del humor.

Califique su ejecución del 1 al 5.

Falta bastante.

¿Falta bastante o va mal?

Me imaginaba otra cosa.

¿En qué se identifica con él?

Con el albergue para los sin techo.

¿El que lleva casi dos años haciendo?

Hay que meterle velocidad.

Empezando el gobierno, usted borró todas las fotos que había subido con Fábrega. ¿Se borraron solas?

Yo las quité. No sé, porque sí.

¿Por qué tuiteó hace unos meses que no la dejaran sola?

No recuerdo qué pasó en ese momento.

Usted representó a Fábrega en el Consejo Municipal la semana de su cuestionamiento por violencia contra una mujer en un crucero, estando él ya en Panamá. ¿Por qué se prestó para que él no diera la cara?

Él avisó que no iba, y ya yo estaba ahí en el Consejo Municipal.

Desde su entrevista sobre la playa y hasta que pidió la licencia, solo la vimos hablar de perros y de cochinos. ¿La callaron?

Pusieron otro vocero.

Hace unos meses, el representante Jair Martínez la asoleó por no haberle avisado que iba a Patio Pinel. Usted no lo ubicó: le pidió perdón. ¿Falta de carácter o le gusta quedar bien con todo el mundo?

Jair es uno con los que mejor trabajo.

¿Se arrepiente de haber justificado el video de cómo se deshacían de los cuerpos no reclamados?

No había visto el video completo cuando di esas declaraciones... Cuando lo vi, dije que no era la manera.

¿Por qué no cuestionó el retiro del subsidio a las ONG con la fuerza con la que defendió la playa?

Porque el alcalde me informó que no habían cumplido los procesos…

Y nunca nos dijeron por qué le quitaron el subsidio a cada ONG…

Sí, es un tema que podemos retomar.

De 1 a10, ¿qué tan Molirena es usted, que se inscribió ahí hace dos años?

3. Eso irá creciendo con los años.

Planillas, alianza con CD, el manejo de la Lotería en ese y en este gobierno… Molirena, ¿partido ejemplar?

Hay mucha gente buena…

En 2019 me dijo que no me preocupara, que Alemán y Fanovich –ambos tránsfugas– publicarían sus planillas. ¿Aun cree en ellos?

Sí. Ojalá no me fallen.

Aló... Ya le fallaron…

Es mi naturaleza creer en las personas.

Alemán dice que el Molirena es democrático. ¿Cuánto, si a usted la incluyó en el CEN sin pasar por elecciones, no hizo primarias para diputados y canceló la presidencial?

Aun no he participado en ninguna decisión del partido. Ha sido muy rápido.

¿Todavía se siente ‘independiente’?

Sí.

Entonces, ¿qué hace en el Molirena?

Es un reto. Me gustan los retos.

Hace dos años me dijo que como Molirena había aprendido ‘que la lealtad existe’. ¿Se sostiene o ya se estrelló con la realidad?

Me gustaría que mi partido me respaldara más.

Usted trabajó en los gobiernos de Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo. Ordene sus preferencias, excluyendo a Cortizo.

Torrijos, Martinelli, Varela.

Tres ministros ejemplares.

Gobierno, Educación y Seguridad.

Y, ¿diputados ejemplares?

Zulay y Juan Diego.

¿A qué funcionario le daría un curso de manejo de imagen?

Me gustaría apoyar al equipo de la Secretaría de Comunicación.

Como vocera de Martinelli defendió la salida de Ana Matilde Gómez… ¿Le pesa o lo volvería a hacer?

Yo firmé su candidatura presidencial...

¿Todavía piensa que estamos todos en el mismo barco?

No. Hay muchos pasándola mal.