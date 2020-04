Diputado se va a la playa en cuarentena, si sanción

Covid-19

El director regional del Ministerio de Salud (Minsa) de Los Santos, Ayvar Hernández, dijo que por ahora no se investiga si el diputado del circuito 7-1, Olivares Frías, eludió la cuarentena total impuesta por las autoridades para tratar de contener la pandemia del Covid-19.

Según Hernández, no existe ninguna investigación, porque cuando se le informó del incidente protagonizado por Frías, este ya no se encontraba en las costas de Pedasí.

Manifestó que esa es la diferencia de este caso con el de la mujer que quiso identificarse como funcionaria del Minsa, al ser abordada en el control sanitario de Pedasí. La mujer fue puesta a órdenes del Ministerio Público.

Según manda la Constitución, las denuncias contra los diputados las maneja la Corte Suprema de Justicia, incluso cuando se trata de faltas administrativas. De eso quedó constancia cuando recientemente el director de la Policía, Jorge Miranda, denunció al diputado colonense Jairo Salazar por obstruir la labor policial, cuando fue abordado en un retén.

El Decreto Ejecutivo No. 490 del 17 de marzo de 2020, que dicta el toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., hacía una excepción con los diputados. Luego ese toque de queda fue ampliado a 24 horas en el Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo. Esta última norma no especifica que los diputados están exentos de cumplir con la cuarentena; exceptúa -eso sí- a los alcaldes, representantes, agentes de la Fuerza Pública, personal sanitario, altos cargos del Ejecutivo “y personal de cualquier otro tipo de servicio público indispensable, con previa autorización de la autoridad sanitaria”.

El pasado jueves 2 de abril, Frías no acudió a la sesión ordinaria de la Asamblea. En cambio, fue avistado, junto a otras dos personas, en la playa El Arenal de Pedasí, en una camioneta todoterreno. Testigos dijeron que el diputado del partido Revolucionario Democrático (PRD) hacía pesca deportiva en este sector costero de Pedasí.

Ese mismo día, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) sancionó a 13 personas por “surfear y realizar otras actividades recreativas” en Playa Venao, Pedasí. “Señores, no jueguen con su salud y dejen a un lado las conductas temerarias”, fue el mensaje del director del Sinaproc, Carlos Rumbo Pérez.

Sinaproc ha colocado “bandera roja” y prohibido el ingreso a las playas, ríos y balnearios del país, desde el 15 de marzo.

Frías habría ingresado al área de playas antes de que se estableciera el control sanitario que diariamente se ubica frente a las instalaciones de la Policía.

“Nos están prohibiendo hacer viajes a Isla Iguana, pero a los ‘cocotudos’ sí se le permite hacer lo que les plazca”, comentó un pescador del área.

Mediante un comunicado, divulgado a través de las redes sociales, Frías justificó su presencia en este apartado distrito turístico alegando haber recibido la llamada de uno de los pescadores artesanales de Pedasí, que le solicitó apoyo para “sacar sus lanchas” y salir a la faena. No precisa qué tipo de ayuda proporcionaría él, ya que, por un lado, los pescadores pueden pedir salvoconductos para hacer su trabajo y, por el otro, el diputado vive en La Espigadilla, a 68 kilómetros de Pedasí.

“Acudí a su requerimiento, ya que como diputado de la República, estamos dentro excepciones de los decretos ejecutivos #490 y 507 a fin de que podamos movilizarnos y poder ayudar a nuestra gente”, aseguró textualmente .

Tanto el ministro de Seguridad, Juan Pino, como la titular de Salud, Rosario Turner, han reiterado que los salvoconductos —excepciones para circular— no son patente de corso para hacer otras actividades.

Ese 2 de abril, la suplente de Frías, Rosa Domínguez, estaba habilitada en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se discutía una proyecto de ley que adopta medidas frente al Covid-19.